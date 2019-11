Palmeiras goleia Ceará e avança na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Em partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Palmeiras e Ceará se enfrentaram nesta quarta-feira (14) visando a continuidade no torneio. Após garantirem suas classificações da primeira fase liderando seus respectivos grupos, ambas as equipes depositaram a esperança e responsabilidade de vitória no setor ofensivo. O Ceará tinha consigo o jovem Robinho, artilheiro do Vozão na Copinha com dois gols. Já o Verdão contou com sua jóia alviverde, Gabriel Jesus.

Ao decorrer do jogo, o Palmeiras abriu o placar com Gabriel Jesus. O Ceará sofreu uma baixa no fim do primeiro tempo com a expulsão de Rômulo. Se aproveitando da vantagem, o Verdão ampliou com Guilherme, Matheus Sales, Gabriel Leite e novamente Gabriel Jesus, conquistando a vitória diante do Vozão por 5 a 0 e garantindo sua continuidade no torneio.

Na próxima fase, o Palmeiras enfrentará o Ituano, algoz do Internacional na primeira fase e que eliminou o Sport também nesta quarta-feira, por 3 a 1. O local e data do confronto serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol na próxima sexta-feira (16)

Palmeiras sai na frente e Ceará termina etapa inicial com um a menos

Na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Palmeiras e Ceará, que avançaram como líderes de seus respectivos grupos, tinham suas esperanças de jogo no ataque: Gabriel Jesus, pelo alviverde, e Robinho, pela equipe cearense.

Logo no início da partida, o Palmeiras começou pressionando, tanto que no primeiro minuto já havia dado trabalho ao goleiro do Ceará. A defesa do Vozão errou na saída de bola e Chistopher se aproveitou, ficando cara a cara com Fellipe, mas o jovem arqueiro evitou que o atacante tivesse continuidade no lance.

Os erros de defesa do Ceará foram evidentes nos dez minutos iniciais, dando mais chances de criação para o Palmeiras. Porém, a qualidade caiu dos dois lados e isso fez com que o andamento do jogo ficasse desengonçado.

O Palmeiras seguiu arriscando, até que aos 25 minutos, a jóia palmeirense abriu o marcador. Se aproveitando de um bom cruzamento de Daniel, Gabriel Jesus dominou com frieza, fintou o goleiro Fellipe e mandou a bola para o fundo das redes.

Depois do gol , a partida seguiu um pouco melhor e isso possibilitou que ambas as equipes tivessem pelo menos uma chance clara de marcar, mas nada feito. Logo nos minutos finais, Rômulo cometeu falta dura em Gabriel Jesus após levar um chapéu do atacante, terminando assim a primeira etapa de jogo com o placar de 1 a 0 para o Palmeiras e o Ceará com um a menos dentro de campo.

Verdão amplia e garante vitória facilmente

Com um jogador a mais em campo, o Palmeiras iniciou a etapa complementar trocando passes até encontrar espaços na defesa do Ceará, que conseguiu se recompor com a entrada de Matheus Mota.

O jogo foi seguindo e o Verdão não conseguia obter êxito nas finalizações, até que aos 18 minutos, Guilherme deixou o dele, ampliando para o Palmeiras. Em cobrança de falta, o lateral-esquerdo chutou firme, fazendo a bola quicar no chão. Como a chuva estava presente em Limeira, o gramado ficou escorregadio e isso fez com que Fellipe não conseguisse evitar o gol.

Abusando dos espaços deixados pela defesa adversária, o Verdão seguiu pressionando e o terceiro gol não demorou a sair. Aos 30, o capitão Matheus Salles a proveitou a sobra na área após cobrança de escanteio e apenas empurrou bola para o fundo do gol.

A partida estava ganha e o Palmeiras precisava apenas administrar os minutos finais de jogo, mas ainda havia tempo para mais um tento, que surgiu aos 40 minutos. Em uma bela jogada, Gabriel Leite recebeu na ponta esquerda, fez o corte no zagueiro cearense, se livrou de mais um marcador e finalizou no canto direito de Fellipe. E não parou por aí. Cinco minutos depois, Gabriel Jesus colocou a cereja no bolo da vitória alviverde. Gabriel Vinícius lançou na medida para o atacante que, novamente com frieza, driblou o goleiro Fellipe, assegurando o quinto gol do Palmeiras e seu segundo na partida.