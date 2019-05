Em semana agitada, Palmeiras apresenta novos reforços

O Palmeiras definitivamente tem movimentado o mercado de contratações na atual temporada do futebol brasileiro. Até o momento, foram anunciadas, de forma oficial, 13 contratações. Entretanto, mais jogadores devem chegar ao elenco alviverde, segundo as recentes entrevistas de Alexandre Mattos, novo diretor de futebol.

Na manhã desta quinta-feira (15), o Verdão aproveitou para apresentar o zagueiro Victor Ramos que usará a camisa 3, anteriormente vestida por Lúcio. O pentacampeão confirmou sua saída do clube, mas ainda não revelou em qual clube jogará.

Na coletiva de imprensa, o novo defensor destacou que, mesmo chegando por empréstimo, já que seu passe pertence ao Monterrey, do México, a intenção é jogar bem e permanecer por muito tempo no Verdão.

"Eu tenho quatro anos no México, vim por um ano de empréstimo. Vou dar meu máximo para que o Palmeiras possa exercer o direito de compra daqui um ano. Eu precisava voltar ao Brasil. Era o momento de vir para um time tão grande como o Palmeiras", ressaltou.

Victor também destacou o quão privilegiado é por estar vestindo a camisa de um grande clube como o Alviverde, realizando um sonho que todo jogador tem. Também afirmou que a diretoria está no caminho certo, ao montar um bom elenco para 2015.

"Qualquer jogador sonha em jogar no Palmeiras, com uma torcida dessa. Na virada do ano meu empresário falou com o Alexandre Mattos e teve o final feliz. Estou tendo esse privilégio de vestir a camisa que todo jogador sonha em vestir. A diretoria está no caminho certo, montando um elenco muito bom, que tenho certeza que vai dar muitas alegrias para a torcida do Palmeiras", comentou.

Volantes Gabriel e Amaral também são apresentandos

Na quarta-feira (14), o time de Palestra Itália tamém organizou a apresentação de mais dois novos volantes que já estavam treinando desde o início da pré-temporada. Gabriel e Amaral também destacaram a importância da história centenário do clube e estão gratos pela oportunidade.

O ex-Botafoguense (esquerda na foto) declarou que a busca por títulos deve ser a meta principal neste ano, tendo em vista o grande número de bons jogadores que estão chegando, somando-se ao que já faziam parte do plantel.

"Os títulos são o objetivo da temporada. A diretoria contratou jogadores pontuais e formou um elenco grande e com qualidade. Temos totais condições de buscar títulos, com humildade e pés no chão. O Palmeiras viveu um momento difícil no ano passado e, mesmo assim, a torcida apoiou e compareceu ao estádio. Vamos lutar bastante pelo torcedor, pois ele está precisando disso. Estamos juntos nessa!", revelou.

Já o meio campo, ex-Goiás, que usará o número 15, deixou claro que o fato dos salários serem pagos em dia, pesa também para que os jogadores decidam para onde irão jogar.

"Pagar em dia chama a atenção. No mundo do futebol, todos se falam, e a gente acaba sabendo. O clube que paga em dia com certeza sai na frente dos outros que atrasam. O jogador não pensa duas vezes e aceita. Isso pesa bastante", destacou.

O número de novos atletas deve ainda aumentar, já que o meia atacante Alan Patrick já treina com o Verdão. O zagueiro Jackson, que se destacou no último Campeonato Brasileiro pelo Goiás, mas pertence ao Internacional, viaja para São Paulo na sexta-feira (16) para assinar contrato com o Verdão.