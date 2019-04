Dudu Cearense é apresentado no Fortaleza e faz pedido à torcida: "Confiem em nós"

Após muito suspense, Dudu Cearense finalmente foi apresentado pelo Fortaleza, hoje, na Sala de Imprensa Carlos Rolim Filho. O volante, que foi anunciado como reforço no último sábado, obtêm passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Vitória-BA e Atlético-MG, além de também ter jogado na Europa, como, por exemplo, no CSKA-RUS. Ele fechou contrato de dois anos com o clube.

Após vestir a camisa do tricolor cearense, Dudu Cearense falou sobre o sentimento que é atuar pelo clube: "Eu pensei muito e pra mim foi uma decisão certa. Ver meus pais e meus irmãos assistindo minha apresentação é emocionante e vestir essa camisa pra mim vai ser um prazer imenso. Uma torcida fanática que está sempre presente, que colocou 63 mil pessoas no Castelão, somente do Fortaleza, não vi isso em lugar nenhum no mundo e quero poder honrar essa camisa dentro de campo que é o mais importante. Pra mim hoje é um dia histórico, poder estar na minha cidade e jogar pelo Fortaleza"

O volante, que pode atuar tanto como um cabeça de área, como um volante que chega bem ao ataque, falou que sua posição em campo dependerá bastante de Nedo Xavier, técnico do Fortaleza.

"Vai depender muito do Nedo. Na Europa eu joguei de 1º, de 2º, de 3º volante, mas o que me agrada mesmo é jogar de 2º volante, ter mais liberdade. O que eu puder ajudar na equipe jogando ali no meio campo, com a confiança do nosso treinador, eu vou render muitos frutos" - afirmou.

Dudu também falou sobre os objetivos, não só seus, mas como, também, do clube, que tem para 2015. Segundo ele, o primeiro objetivo é reencontrar a boa forma e fazer bons jogos. Após isso, fazer com que o Fortaleza volte ao lugar que merece.

"Meu objetivo primeiro é estar bem, porque eu estando bem com certeza o time vai render, mas eu não vou jogar sozinho, então eu tenho que ter uma boa conexão com os outros jogadores, comissão e diretoria. Fazer meu melhor, trabalhar bem e pensar sempre em vencer. Colocar na cabeça que temos que vencer e pensar sempre no próximo jogo, não vamos pensar em subir pra série B, vamos pensar sempre no próximo jogo, dia após dia. Então é falar pouco e responder dentro de campo."

Por último, o volante falou que é importante que a torcida do clube apoie os atletas o máximo possível. Segundo ele, a sintonia entre atletas e torcida tem que acontecer, pois, dessa forma, o clube por ir pra frente.

"Vou pedir pra torcida do Fortaleza confiar no nosso grupo, na diretoria e na comissão. A cobrança tem que existir, claro, mas peço para dar um voto de confiança pra todos. Pedir pra apoiar, aplaudir, se tiver que vaiar, pode vaiar, mas se tiver uma sintonia entre a torcida e o time, como eu sempre vi nos vídeos, tem muita coisa boa pra acontecer. Então eu peço pra confiar, confiar no nosso grupo que isso vai dar bons frutos"

Por ter vindo de um clube internacional, Dudu Cearense terá que esperar até o dia 21 de janeiro (quarta-feira) para ser regularizado. O atleta deve começar a treinar pelo clube no sábado, mas em um treinamento a parte, para recuperar a boa forma física e condicionamento, para estrear o mais rápido possível.