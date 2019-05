Alan Patrick treina no Palmeiras e espera liberação do Shakhtar

O meia Alan Patrick e o Palmeiras esperam apenas a chegada de documentos oficiais do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube que detém o passe do jogador, para confirmar sua liberação por empréstimo de uma temporada para confirmado o acerto com o Verdão. O meia já começou a treinar junto ao elenco e aprimora a parte física na Academia de Futebol. O acordo final entres os clubes deve ocorrer até o começo da próxima semana.

O jogador de 23 anos atuou pelo Internacional na última temporada e chega ao clube paulista para ser mais uma opção no setor de meio-campo alviverde. Em 2011, o meia se destacou no Santos como peça importante no biênio de 2010-2011, em que o clube do litoral paulista foi protagonista do futebol brasileiro e conquistou títulos como o da Taça Libertadores, Copa do Brasil, além do bicampeonato paulista. Alan Patrick despertou o interesse do futebol europeu e o Shakhtar Donetsk venceu a disputa para contar com o jogador.

Após não ter sucesso no time ucraniano, o meia foi emprestado para o Internacional na temporada passada, onde teve boas atuações, sobretudo no Campeonato Gaúcho. No entanto, o time colorado optou por não comprar os direitos econômicos do atleta, pois o meio-campista não conseguiu se firmar como titular na sequência do ano.

O alto valor pedido pelo Shakhtar, cerca de seis milhões de euros – quase R$ 19 milhões – também influenciou na retirada da equipe do Rio Grande do Sul da disputa pelo meio campista.

Em sua conta no Instagram, Alan Patrick postou uma foto com o antigo símbolo do Palmeiras com a frase "Avanti, Palestra!". A publicação gerou euforia na torcida alviverde e mensagens de boas vindas para o atleta.