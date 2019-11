Diego Souza e Samuel surpreendem e participam de treino com bola no Sport

O treinamento desta tarde de sexta-feira (16) do Sport foi marcado por uma surpresa. Cotados para participar das movimentações com o restante do elenco apenas a partir da próxima semana, porque se apresentaram depois, o meia-atacante Diego Souza e o atacante Samuel surpreenderam e já trabalharam com bola no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis.

Apesar de terem trabalhado normalmente, Diego Souza e Samuel não figuraram no time titular – que seguiu com a mesmo base dos últimos dias – porque não estão com 100% das condições físicas. O elenco leonino participou de um trabalho tático, com o objetivo de aprimorar a saída de bola da defesa para o ataque.

Em relação ao jogo-treino da última quinta-feira (15) diante do Agap-PE, as novidades foram os retornos do lateral-esquerdo Renê e do atacante Joelinton, que estão recuperados de um cansaço muscular e de uma amigdalite, respectivamente. Além disso, outra alteração aconteceu na lateral-direita: Vitor deu lugar a Alex Silva, que atuou improvisado na esquerda contra o Agap-PE.

Desta maneira, o time titular rubro-negro ficou com a seguinte formação: Magrão; Alex Silva, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Neto Moura, Danilo, Régis e Elber; Joelinton. Enquanto a equipe reserva foi formada por: Danilo Fernandes; Vitor, Oswaldo, Henrique Mattos e Willian; Ronaldo, Wendel, Felipe Azevedo, Diego Souza e Mike; Samuel.

A ausência do treinamento, mais uma vez, foi o volante Rodrigo Mancha. O volante segue no departamento médico rubro-negro tratando de uma tendinite nos dois tornozelos e tem retorno previsto para a próxima semana. O Leão da Ilha do Retiro, neste sábado (17), fará um jogo-treino contra a Faculdade IBGM, no CT José de Andrade Médicis.