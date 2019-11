Resultado do jogo Corinthians x Bayer Leverkusen na Florida Cup 2015

Obrigado a todos por acompanhar esse bom jogo pela Florida Cup! Até a próxima!

92' Fim de jogo no Ever Bank Field! Vitória do Corinthians! Com dois gols de Paolo Guerrero, Corinthians vira pra cima do Leverkusen e conquista boa vitória!

85 Com 5 minutos para o fim do jogo, partida fica totalmente monótona e sem chances de gol.

77' Joga fica menos movimentado e com vários erros de passe.

68' Quase o empate! Após cruzamento da esquerda, Henrichs finalizou de primeira, mas a bola passou por cima do gol de Cássio.

59' Fagner chegou pela direita e cruzou a bola na meia altura para Guerrero finalizar de primeira, marcando um belo gol e virando o jogo para o Timão: 2 a 1 Corinthians.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO CORINTHIANS!!!!!

55' Os alemães continua a chegar em jogadas pelas laterais. Chega bem ao ataque, mas peca na finalização.

51' O Leverkusen fez 7 substituições: Saíram Leno, Spahic, Boenisch, Castro, Çalhanoglu, Yurchenko e Drmic, e entraram Kresic, Wendell, Reinartz, Rolfes, Brandt, Henrichs e Kiessling.

46' Segunda etapa já começou com os alemães buscando o gol em cobrança de escanteio, mas sem sucesso.

45' Começa o segundo tempo!

46' Fim do primeiro tempo! Corinthians 1 x 1 Bayer Leverkusen. Gols: Paolo Guerrero e Vladlen Yurchenko.

43' Partida passa a ficar bastante faltosa agora. Primeiro tempo não deve ter seu placar alterado.

38' Leverkusen toca bastante a bola, mas sem objetividade.

35' A torcida do Corinthians canta e faz a festa em Jacksonville.

32 O gol fez bem ao timão, que agora toma conta das ações do jogo.

28' Após cobrança de escanteio, Paolo Guerrero subiu, mais uma vez, mais que toda a defesa adversária, mas dessa vez Leno não pode fazer nada. Tudo igual em Jacksonville! 1 a 1.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO CORINTHIANS!!!

27' Cartão amarelo: Gonzalo Castro.

25' Quase o empate! Após escanteio, Guerrero subiu bem e cabeceou, mas Leno fez boa defesa.

23' Corinthians erra demais no ataque e os alemães aproveitam pra puxar o contra-ataque.

15' Após bela jogada pela esquerda, Drmic rolou para a grande área e Yurchenko chegou pegando de primeira, marcando um belo gol e abrindo o placar para os alemães: 1 a 0.

14' GOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO LEVERKUSEN!!

13' O Corinthians se fecha e tenta sair no contra-ataque, explorando a velocidade de Emerson Sheik.

10' Os alemães tomam conta das ações do jogo, principalmente jogadas pela esquerda.

2' CENAS LAMENTÁVEIS! Emerson Shiek e Spahic tiveram um lance pesado fora do lance de bola e partiram um pra cima do outro. Jogo começa quente.

0' ROLOU A BOLA!

15:59 Vai rolar a bola na Flórida e você acompanha tudo aqui!

15:43 Bayer Leverkusen escalado! Leno, Hilbert, Boeder, Spahic e Boenisch; Lars Bender, Gonzalo Castro, Bellarabi, Yurchenko e Çalhanoglu; Drmic

15:42 Corinthians escalado! Cassio, Fagner, Felipe, Gil e Fabio Santos; Ralf, Elias, Renato Augusto e Nicolás Lodeiro; Emerson e Paolo Guerrero

15:20 Em instante rola a bola na Flórida para Bayer Leverkusen e Corinthians.

14:45 No outro jogo da competição que, a depender do resultado de logo mais, pode ser a definição, o Fluminense busca reação contra o Colônia na Florida Cup

14:30 Depois, também há de se destacar a final do mundial de clubes entre Grêmio e Hamburgo, em 1983, ano em que os gaúchos venceram por 2 a 1 e se sagraram campeões mundiais. Por último, o duelo de 1997 entre Cruzeiro e Borussia Dortmund, na qual os europeus saíram vencedores por 2 a 0

14:20 No histórico envolvendo times alemães e brasileiros, temos três jogos de destaque, além dos dois últimos pela Florida Cup. Primeiro, o histórico Bangu e Bayern em 1954, quando os banguenses golearam os bávaros por 4 a 0 em Munique, com quatro gols de Nívio

14:10 De volta ao Brasil na próxima semana, o Corinthians enfrentará o Corinthian-Casuals, no sábado, em amistoso festivo em Itaquera. A estreia no Campeonato Paulista será em 1º de fevereiro, contra o Marília, também em Itaquera. O foco, porém, são os confrontos com o Once Caldas, em mata-mata da Copa Libertadores, em 4 e 11 de fevereiro.

14:00 Principal nome do Corinthians em um 2014 de altos e baixos, Guerrero reconhece as dificuldades encontradas pela equipe ao início do ano. Na coletiva pós-jogo diante do FC Köln, o atacante do Timão espera melhorar o rendimento: "O time ainda está com a perna pesada, ainda estamos no início da pré-temporada. Espero que a gente possa melhorar bastante no confronto com o Bayer Leverkusen"

13:50 Vitorioso na estreia, o Bayer Leverkusen também não terá alterações na escalação, em relação a que iniciou o duelo diante do Fluminense. Atualmente na 3ª colocação da Bundesliga, Roger Schmidt acredita que a sequência será fundamental aos atletas, uma vez que o nacional só retornará ao fim do mês

13:40 Visando a segunda partida do ano, Tite não deverá promover mudanças no time considerado titular do Corinthians, mesmo sem ritmo de jogo e entrosamento entre os atletas. Com isso, a base que foi derrotada pelo FC Köln tem possibilidade de ser mantida, com todos os jogadores de linha sendo substituídos ao intervalo

13:30 Para o confronto de logo mais, um empate é suficiente para que os alemães levantem a taça, uma vez que chegariam aos sete pontos, enquanto os brasileiros ficariam com apenas um e restando a partida entre Fluminense e FC Köln

13:20 A vantagem é dos europeus, que venceram na partida inaugural. Abrindo o torneio-amistoso, o Leverkusen derrotou o Fluminense por 3 a 0, com gols de Kiessling, Rolfes e Drmic. Dando sequência, o FC Köln bateu o Corinthians pelo placar mínimo, com gol de Peszko

13:10 A competição conta com a presença de dois times brasileiros (Corinthians e Fluminense) e dois times alemães (Bayer Leverkusen e FC Köln). O mini torneio tem dois jogos - onde times de mesma nacionalidade não se encontram - e os pontos serão somados para definir o país campeão da campeonato com sede na terra dos Ianques

13:00 Boa tarde, amigo leitor da Vavel Brasil! Estamos dando início à transmissão de Corinthians e Bayer Leverkusen. A partida acontece em Jacksonville, nos Estados Unidos, e será válida pela Florida Cup 2015. A bola rola às 16h (de Brasília) e aqui você não fica de fora de nenhum lance