Após derrota na estreia, Fluminense busca reação contra o Colônia na Florida Cup

Neste sábado (17), em partida válida pela Florida Cup, Colônia (ALE) e Fluminense vão a campo, às 18h30 (de Brasília), em Jacksonville, nos Estados Unidos. Em pré-temporada, o Tricolor encontrou muitas dificuldades na estreia do torneio diante do Bayer Leverkusen, sendo dominado e derrotado por 3 a 0. A equipe alemã, por sua vez, venceu o Corinthians pelo placar mínimo e só tem um objetivo nesta Florida Cup: dar ritmo de jogo à equipe para a sequência do Campeonato Alemão, que está paralisado por conta do inverno europeu.

Cristóvão deve repetir escalação e Fred pode ser novamente poupado

Contra o Bayer Leverkusen, Cristóvão Borges esboçou um time titular que deverá ser utilizado para o restante da temporada. Os recém-chegados Guilherme Santos e Lucas Gomes ganharam chance entre os 11 titulares. No segundo tempo, entretanto, o comandante, visando observar todos os jogadores, optou por colocar os reservas em campo. Apesar disso, para o treinador, o Fluminense teve boa atuação enquanto atuou com os titulares. A baixa, porém, ficou por conta da ausência do atacante Fred, que foi poupado de última hora. O camisa 9 também não deve participar do duelo contra o Colônia.

''Pelo tempo curto que tivemos, sabíamos que seria assim. Por isso, o resultado não tem peso. Fizemos dez sessões de treino só e jogamos contra uma equipe que já está no meio da temporada, bem classificada no Campeonato Alemão e com vaga garantida na Liga dos Campeões'', disse.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Diego Cavalieri; Renato, Guilherme Matthis, Henrique e Guilherme Santos; Edson, Jean, Wagner e Darío Conca; Lucas Gomes e Walter.

Colônia quer repetir boa atuação contra o Fluminense

Ainda no meio da temporada e com um condicionamento físico superior, o Colônia teve atuação segura frente ao Corinthians. O técnico da equipe Peter Stöger aprovou o desempenho da equipe alemã na estreia da Florida Cup, mas ressaltou que o importante é dar ritmo de jogo aos seus comandados.

"O nosso time se mostrou firme durante toda a partida e não demos espaço. Foi um bom jogo coletivo da equipe, que fez um bom papel nas duas etapas. Em alguns momentos, a equipe brasileira deu trabalho e chegava com muito perigo à nossa meta, porém deu tudo certo para nós. A vitória é o que menos importa agora, e o mais importante é dar ritmo de jogo à equipe", avaliou.

Assim como o Fluminense, o time alemão também deverá repetir a escalação do último jogo. Sendo assim, o Colônia deve ir a campo com: Kessler; Brecko, Klünter, Mavraj e Hector; Matuschyk, Nagasawa, Peszko e Risse; Osako e Zoller.