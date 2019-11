Avaí confirma retorno de Tinga e contratação de Ronaldo Alves

Reforçando seu elenco para o Catarinense e para a Série A 2015, o Avaí confirmou a contratação de mais dois reforços. O volante Tinga, que estava no Jubilo Iwata (JAP) e o zagueiro Ronaldo Alves, ex-Criciúma, foram confirmados pelo diretor de futebol Carlos Arini como novas aquisições do clube catarinense.

Tinga, de 24 anos, começou a carreira na Ponte Preta, onde chamou a atenção do Palmeiras em 2010, mas não conseguiu se firmar, sendo emprestado para Ceará e Figueirense, antes de chegar ao Avaí em 2014. O volante atuou em 25 jogos no Leão e marcou um gol até se transferir para o Jubilo Iwata, da Segunda Divisão Japonesa.

O zagueiro Ronaldo Alves, de 25 anos, atuou nas divisões de base e começou sua carreira profissional no Atlético-PR, até ser contratado pelo Internacional, mas teve poucas chances de atuar e foi emprestado ao Náutico entre 2011 e 2012, antes de retornar ao Colorado para a temporada 2013. Após um ano discreto no time gaúcho acertou com o Criciúma em 2014. No Tigre, foram 26 jogos - 13 no Brasileirão - e dois gols.

Com a chegada de mais duas contratações, o Avaí chega a 11 reforços para a temporada. O zagueiro Willian Rocha, o lateral-direito Pablo, os volantes Claudinei e Uelliton, os meias Renan Oliveira, Edinho e Denner e os atacantes André Lima e Caio César também já foram confirmados. O Leão estreia no Campeonato Catarinense no dia 1º de fevereiro, contra o Joinville.