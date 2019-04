Grêmio encara Botafogo-SP por vaga na semifinal da Copinha

Grêmio e Botafogo-SP se enfrentam na tarde desta terça-feira (20), às 15h30, no estádio Conde Rodolfo Crespi, para continuar na briga pelo título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nos grupos, ambos somaram sete pontos e garantiram a primeira colocação, que os levou à segunda fase do torneio. Quem avançar irá encarar o Palmeiras ou o Vitória na semifinal, que jogam às 16h do mesmo dia.

Bola parada e jogada aérea gremista é o caminho para chegar à semifinal

Depois de se classificar com duas vitórias e um empate no grupo B, que contava com Confiança, de Sergipe, e os paulistas América e Rio Preto, os comandados pelo técnico James Freitas, fizeram uma partida tensa contra o Paraná. Com um a menos na metade do segundo tempo, quando o marcador marcava empate por 1 a 1, o Tricolor conseguiu segurar o resultado e levou o jogo aos pênaltis. Depois de 20 cobranças, com todos os atletas convertendo suas batidas, a última delas do goleiro Gritti, que, antes, defendeu a do arqueiro Lucão, o Grêmio passou às oitavas.

Os gaúchos marcaram doze gols nos seus cinco duelos, no qual mostrou a força das suas jogadas aéreas. Contra o Rio Preto, foram dois em lances de bola parada. No segundo tempo, o lateral-direito Raul se mostrou uma forte arma ofensiva, com cruzamento certeiro para o centroavante Luiz Felippe, artilheiro da equipe com quatro gols, ampliar.

Organizado e postado preferencialmente no 4-2-3-1, as chegadas ao fundo de campo na busca pela referência do seu homem mais adiantado funcionaram novamente contra o América-SP. Foi dessa maneira que saíram dois dos três gols no triunfo sobre os paulistas e o do empate com os paranaenses, no primeiro mata-mata.

Nas oitavas, contra o Goiânia, goleada de 4 a 1, novamente com repetição das suas principais virtudes. Em cobrança de falta no ângulo, o lateral-esquerdo Júnior abriu o placar. No segundo tempo, Luiz Felippe, após escanteio, ampliou. Ty e Tontini, com a bola rolando, fecharam o escore.

Carrascos de grandes cariocas, Botafogo conta com artilheiro da competição

O Botafogo-SP conquistou sete pontos na chave H, que contava com Lemense, do interior paulista, Fortaleza e Independente-PA. As duas equipes de São Paulo terminaram empatadas em todos os critérios, inclusive no confronto direto, mas a liderança ficou para o xará da estrela solitária por não ter recebido nenhum cartão vermelho, diferente do clube de Leme, que teve um atleta expulso na estreia. Invicto na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o elenco do treinador Rodrigo Fonseca se mostrou muito forte em seu grupo, com dez gols anotados.

Em um grupo sem grandes nomes do cenário nacional, os dois Botafogos, paulista e carioca, mediram forças na fase seguinte. O time do estado que sedia o torneio levou a melhor nas penalidades após empatar em 1 a 1 e avançou.

Em branco na partida anterior, Isaac, artilheiro da competição, foi decisivo nas oitavas para eliminar outro representante da elite brasileira. Com dois gols dele e um de Alex, o Pantera abriu larga vantagem e viu o Fluminense marcar duas vezes, mas nada que tirasse a vitória do conjunto de São Paulo.

Apesar da classificação, Rodrigo Fonseca não poderá contar com o zagueiro Caio Ruan, expulso, nem com o meia Alex, que cumprirá suspensão por ter levado o terceiro amarelo. Apesar dos desfalques, ele conta com a força de seus comandados.

“O mérito do Botafogo nessa Copinha tem sido o conjunto, quando o conjunto se propõe a jogar, se propõe a escutar o que passamos, dedicam-se com muito esforço, as coisas acontecem. Nosso conjunto é muito forte”, afirmou.