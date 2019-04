Grêmio x Botafogo-SP pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

Obrigado a você que nos acompanhou em mais esta transmissão. Continue ligado na VAVEL Brasil, que ainda hoje tem mais Copa São Paulo. Até a próxima.



49' Fim de papo! Botafogo avança à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior com gols de William e Wesley. O Grêmio fica pelo caminho.



48' Últimas fichas nos escanteios e o goleiro Talles afasta do jeito que dá.



45' Tentativa de Tay e Talles faz mais uma defesa.



Vamos ter três minutos de acréscimo.



Wesley passa por dois marcadores e toca na saída do goleiro Gritti. O Botafogo fica à frente no final do jogo!



44' GOOOOOOOL DO BOTAFOOGOOOOO!!!! WESLEY!!!! GOL DA CLASSIFICAÇÃO!



42' Deu em nada a fugida em tabela de Wesley e Giovani. Mais um passe errado na estatística.



40' Tay arrisca para fora. Chegou o Imortal.



38' Sai Lineker, de maca, e entra o camisa 30 Daniel, no Fogão.



37' João comete falta no campo de ataque. Gremistas pediram o segundo amarelo para o atleta da representação paulista.



35' Partida discreta até aqui do artilheiro Isaac, muito enfiado entre os zagueiros. Mas é bom lembrar que ele tem oito gols. Não pode haver bobeada.



33' Equipes não se expõem tanto nesse último período.



29' Atendimento para Mayc e Talles, do Botafogo.



28' LUIS FELIPPE manda sobre o gol. Tem o desvio e o Grêmio ganha um corner.



27' Iago avança, mas cruza a redonda direto pela linha de fundo. Tiro de meta para Talles.



24' Último quarto de jogo em andamento. Se persistir o empate, teremos pênaltis.



22' Mais uma parada técnica para hidratação. O placar é o da primeira etapa: 1x1



19' MUDA O BOTAFOGO: Sai William e entra João Victor.



19' MUDA O GRÊMIO: Tilica sai para a entrada de Guilherme.



14' Muitos passes errados na etapa complementar. Grêmio ainda não assustou o goleiro Talles.



11' Se assanha o Botafogo na segunda metade. Defesa gremista fica esperta com Denilson e Lucas Dias.



8' Lucas afasta na cobertura pela zaga gremista. William era acionado para dentro da área.



TROCA! Sai Carlos, entra Túlio Souza do lado botafoguense. Não é o velho Túlio Souza, que defendeu o Botafogo carioca.



7' Raul é amarelado pelo lado azul. Segurou o calção e aí não pode.



2' Uma das táticas do técnico Fonseca se mantém. Arremessos laterais mandados para a área do Grêmio e que, às vezes, resultam em perigo.



1' Primeira descida é do Botafogo. Mayc tenta cruzar, mas carimba o defensor gremista.



0' Bola rolando na etapa final! Vale vaga nas semifinais para encarar o vencedor de Vitória e Palmeiras.





Troca no Grêmio. Entra Tay, sai o autor do gol, Vico.



No outro jogo rolando pelas quartas de final, que começou às 16 horas, Palmeiras e Vitória empatam por 0 a 0.



"O sol está para os dois lados. Vamos voltar melhor no segundo tempo. Não podemos pensar na derrota", são as palavras do meia Vico, autor do gol de empate do Grêmio.



46' Teve parada para repor a água, mas teve só um minuto de acréscimo para repor o tempo. Giovani assustou na última chegada, ao finalizar próximo à meta defendida por Gritti. Final da primeira metade.



42' Na superioridade, os gaúchos são mais organizados na criação das jogadas. A tentativa de resposta do Botafogo vem em chute de muito longe e sem perigo maior para Gritti.



38' Grêmio empilha chances e não vira! Tilica, de novo, dessa vez ao receber do centroavante Luis Felippe, bateu para a defesa de Talles.



37' NO POSTEEE!!! O Grêmio tentou com Tilica em jogada pela direita e o jogador concluiu na trave do goleiro Talles. A bola saiu pela linha de fundo. Pressão gaúcha na Rua Javari!



36' Iago tenta, mas peca na conclusão e manda sobre o gol botafoguense.



31' Luis Felippe conclui de dentro da área e o goleiro Talles faz a defesa. Segue 1 a 1 e o Grêmio mais em cima.



28' UUUUUH!!! Mais uma trapalhada da zaga do Botafogo e Tilica, aproveitando a sobra, mandou para o gol, defendido pelo atleta Lineker, próximo à linha.



27' DE NOVO O GRÊMIO! Raul não consegue concluir bem a bola que sobrou da bobeira da zaga adversária. Safou-se o time paulista.



26' João Vitor limpa a cozinha para o Pantera de Ribeirão! Cobrança foi fechada.



25' Escanteio para o Grêmio, após corte de Giovani.



22' Parada para hidratar os atletas. Calor em São Paulo e intervalo no eletrizante placar de 1 a 1.



20' NÃO, IAGO! Cobrou rasteiro e a barreira não foi na dele. Perde a chance da virada o Tricolor dos pampas.



19' Cartão amarelo para João Neto, que derrubou o atacante gremista Luis Felippe. É falta agora para o Grêmio!



18' João Vitor ajeita com carinho a bola que vai ser levantada mais uma vez na área gremista. Falta boa.



17' Gritti tem a bola após cabeceio sem sucesso. Grande início de jogo na Mooca.



14' O habilidoso Vico recebe na meia lua e responde na mesma moeda. Chute forte e no canto! Tudo igual no jogão! 1 a 1!



13' GOOOOOOOOL DO GREMIOOOOO! NO MINUTO SEGUINTE, O EMPATE!



12' Isaac, o artilheiro, roubou a bola, passou para Wesley e este para William. O chute do jogador saiu forte e morreu nas redes, canto direito do goleiro gremista. Sai na frente o surpreendente time de Ribeirão!



12' GOOOOOOL DO BOTAFOGOOOOOO!!! William marca um golaço para os paulistas!



11' Muitos erros de passe em função do gramado ruim apresentado no estádio Rua Javari.



10' Atendimento médico a Wesley, que está com um corte na boca.



7' Giovani alça a bola da direita, a defesa gremista corta e, na sequência, falta sinalizada pelo árbitro da partida e é em favor dos gaúchos. 0 a 0.



5' Mayc cruza e Wesley cabeceia em meio à zaga gremista. Goleiro Gritti defende fácil na resposta do Botafogo.



3' Grêmio chega com Raul, que cruza e Talles intercepta.



1' Tricolor tem a posse de bola no minuto inicial e cobra arremessos laterais.



0' Começa Grêmio e Botafogo pelas quartas de final!



Botafogo sem o zagueiro Caio Ruan e o meia Alex, ambos suspensos.



15:28 Bola vai rolar. Botafogo com Talles; Giovani, Keynan, João Neto e Mayc; Lineker, João Vitor, William e Carlos; Wesley e Isaac Prado.



15:13 O Imortal repete a escalação que começou a goleada contra o Goiânia.



15:12 Grêmio escalado! Gritti; Raul, Lucas Dias, Denilson e Junior; Kaio, Arthur, Iago e Vico; Tilica e Luis Felippe.



14:50 Portanto, o jogo decisivo para o Botafogo, de Isaac, e o Grêmio, de Raul, está marcado para às 15h30. O palco é o clássico estádio do Juventus, da Mooca, a Rua Javari, inaugurado em 26 de abril de 1925. Uma curiosidade é que a Geral do Grêmio e a Setor 2, do dono da casa Juventus, são as primeiras torcidas padrão Barra Brava reconhecidas no Brasil, com fundações em 2001.

14:45 No Grêmio, a lista de garotos promete dores de cabeça ao treinador dos profissionais, Luiz Felipe Scolari. O artilheiro da equipe tem o mesmo nome do comandante maior. É o Luis Felippe, com quatro gols. Mas, pela carência do Tricolor na posição nos últimos anos, o destaque que trazemos é o lateral direito Raul. A facilidade para bater na bola em cruzamentos foi notada desde a primeira rodada, com levantamento preciso para cabeçada e gol de Luis Felippe. Na goleada sobre o Goiânia, nas oitavas, também descolou bola aérea que foi parar nas redes. O lateral tem contrato com o Grêmio até abril de 2016 e espera se profissionalizar no clube pelo qual é torcedor.

14:35 Temos nomes de destaque pelos dois lados. No Botafogo-SP, o atacante Isaac é o artilheiro da competição. São oito gols marcados até aqui, sendo três contra o Fortaleza na estreia, dois contra o Lemense, dois contra o Independente-AC e mais dois contra o Fluzão. O jovem tem contrato com o Botafogo até 2018 e a multa recisória, hoje, para tirá-lo do clube é de dois milhões de reais. A maior curiosidade é que Isaac era volante quando iniciou a carreira. Os dons de artilheiro foram descobertos e o atleta atingiu outras artilharias em categorias anteriores. A Copa São Paulo comprova o acerto pela posição.

14:30 No afunilamento da copinha, as oitavas de final trouxeram pela frente o Fluminense na estrada do Botafogo-SP. Em Bauru, mais uma vez os paulistas surpreenderam uma das bases mais estruturadas do país e venceram pelo marcador de 3 a 2, após terem aberto até 3 a 0. O Grêmio atropelou o Goiânia com uma goleada de 4 a 1. Essas foram as trajetórias de Grêmio e Botafogo-SP para chegarem às quartas de final do maior torneio de base do Brasil.

14:25 No mata-mata, o temor dos pênaltis cruzou os destinos de Grêmio e de Botafogo. Os dramas foram muito parecidos. Após empate em 1 a 1 com o xará Botafogo-RJ, o Botafogo de Ribeirão levou a melhor com o placar de 9 a 8 nas penalidades. O Grêmio ficou no 1 a 1 com o Paraná Clube. Nas cobranças decisivas, o goleiro Gritti salvou e os gaúchos venceram por 10 a 9.



14:15 Já o Botafogo de Ribeirão Preto teve campanha semelhante na primeira fase. Em seu grupo, o Pantera venceu dois jogos, contra Fortaleza e Independente-AC, e empatou com o Lemense para confirmar a liderança.



14:10 O Tricolor gaúcho chega às quartas em busca do título inédito. O time do técnico Jaime Freitas fez a melhor campanha do grupo B. No caminho, vitórias sobre os anfitriões. Na estreia, o Grêmio venceu o Rio Preto, em seguida, empatou com o Confiança do Sergipe. Selou a classificação ao bater o América, também de São José do Rio Preto.



Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora você fica por dentro de tudo sobre Grêmio e Botafogo-SP, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.