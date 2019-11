Amistoso entre Internacional x Shakhtar Donetsk

Obrigado por nos acompanhar em mais esta transmissão! Continue ligado na VAVEL Brasil e tenha um ótimo fim de semana. Até a próxima!



FIM DE JOGO! O Shakhtar vence a primeira no seu tour pelo Brasil, após duas derrotas e um empate. Já os torcedores colorados até aplaudem no Beira-Rio nessa estreia em casa no ano. Gols do Shakhtar marcados pelos ex-colorados Luiz Adriano e Taison. O gol do Inter foi feito por Aránguiz. O Internacional segue seus treinos de pré-temporada antes da estreia do Gauchão. O Shakhtar encerra a passagem nas terras brasileiras contra o Cruzeiro, no domingo (25).



49' Bernard manda alta a última chance. Apagar das luzes...



48' PERDEU!! BERTOTTO PERDE O GOL DE EMPATE! Chutou para fora no contra-ataque colorado.



48' Mais de 30 mil no Beira-Rio nesta sexta-feira. Vamos até os 50 minutos de segundo tempo.



5 MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!



45' Wellington Nem chuta, desvio em Alan Costa e escanteio pro Shakhtar.



44' Alex para Nilmar, que é desarmado. Minutos finais.



42' Troca de goleiros no time da Ucrânia. No Inter, sai Aránguiz e entra Bertotto.



41' Aránguiz falha no cruzamento de Kovalenko e Alisson fica com a bola.



40' Alex entra com tudo e cria boa chance, mas Nilmar para na defesa adversária.



SAI: D'Alessandro, entra Alex.

SAI: Léo, entra Cláudio Winck.



38' Welligton Nem tenta, a redonda desvia e fica com Alisson.



37' Valdívia chuta e a bola explode na zaga! Quase o Inter faz!



36' Troca passes a equipe visitante, que só mantém o goleiro entre os que começaram o jogo.



SAI: Fred, ENTRA: Kovalenko, no Shakhtar.



SAI: Nilton e ENTRA: Alan Costa.



32' Gladkiy belisca a trave, mas não marca. Perde a chance o time da Ucrânia.



31' Paulão e Alex Teixeira expulsos. QUE COISA FEIA!



29' Impedimento de Bernard. Segue 2 a 1 para o Shakhtar.



28' Canta o torcedor. O GIGANTE ME ESPERA PARA COMEÇAR A FESTA!



TROCAS: Dentinho no lugar de Srna. Ismaily no lugar de Shevchuck.

No Inter: Sai Sasha e entra Valdívia.



26' SALVA PYATOV! Junto com Fred, eles não deixam a bola passar na cabeçada do corner.



26' Escanteio para o Inter. Fabrício cavou e tem D'Ale na bola.



25' SERÁ? Torcedor pediu pênalti por toque de mão, mas Vuaden não deu a falta.



24' Com um homem a mais, Shakhtar toca melhor a bola.



23' Fred faz falta em D'Alessandro.



21' Lançamento comprido para Bernard. Tiro de meta para Alisson.



19' Falta sobre Wellington Nem. Paulão puxou o adversário.



MAIS UMA: Sai Luiz Adriano e está em campo Gladkiy.



TROCAS NO SHAKHTAR: Sai Taison e entra Bernard. Sai Douglas Costa e entra Wellington Nem.

Por fim, saiu Fernando para entrar Stepanenko.



16' Atendimento médico para Fernando, ex-Grêmio. Vaias, naturalmente.



15' Fabrício cruza, defesa afasta e D'Alessandro finaliza sobre a zaga.



13' Aránguiz cruza e chega em Pyatov. Nilton não conseguiu a cabeçada.



12' Amarelo para Kryvtsov. Falta forte em Nilmar. Os colorados queriam a expulsão.



11' Paulão dá cobertura em cima de Douglas Costa e torcedor gosta.



10' Falta cobrada por D'Alessandro e espalma Pyatov. Escanteio!



7' NA RUA! Balde de água fria com Willians expulso após entrada violenta sobre Alex Teixeira. Inter com um a menos.



Aránguiz recebeu passe de Sasha e não perdeu. Desconta o colorado! 2 a 1.

6' GOOOOOOOL DO INTEEEEER!!! ARÁNGUIZ MARCA!



5' Alex Teixeira tentou e Alisson novamente ficou com o domínio.



4' Amarelo para Willians, que derrubou Alex Teixeira. Falta perigosíssima.



4' D'Alessandro engatilha o chute e manda pela linha de fundo.



3' Escapada do Shakhtar e Alisson salva. Se dá rebote, Alex Teixeira marcaria o terceiro.



1' Fernando derruba Léo e está amarelado. Os ex-gremistas não perdem a viagem.



MEXEU O SHAKHTAR: Sai Kucher, entra Kryvtsov



0' Rola a redonda para a segunda metade. O placar é do Shakhtar, o Inter sem mudanças.







Os autores dos gols do primeiro tempo são jogadores formados no Inter. O torcedor entendeu, aplaudiu Luiz Adriano e Taison e eles não comemoraram os feitos. A partida está tranquila para o Shakhtar, que só deve cuidar o setor defensivo, pois tem dois atletas com cartão amarelo: Kucher e Srna.



Nilmar fala: "Eles são rápidos do meio pra frente, em dois erros nossos, eles mataram".



46' FIM de primeiro tempo. Vaias no Beira-Rio.



44' Falta boa para o Shakhtar. Defesa do Inter envolvida e cartão amarelo para o zagueiro Ernando.



42' Escanteio para o Shakhtar. Taison na bola.



41' Reservas do Inter no aquecimento. Devemos esperar mudanças na etapa final.



40' Levantamento do argentino colorado e a defesa tira. Na sequência, Nilton dá uma bicicleta e Fabrício completa para fora.



39' D'Alessandro é lançado, a zaga chega e toca a bola para a lateral.



37' Cobrança frontal feita por Nilton e é apenas tiro de meta.



36' Douglas Costa derruba Aránguiz e é amarelado.



35' PYATOOOV!!! Salva o goleiro ucraniano. Passe de D'Alessandro e Nilmar perde a chance. Kucher fica no chão após choque.



34' Aránguiz tenta de longe e manda nas tribunas do estádio.



31' O Shakhtar tenta novamente, mas a bola sai em tiro de meta.



30' Douglas Costa faz grande jogada, Alex Teixeira dribla Alisson e Léo chega para salvar!



30' Srna aplica carrinho em Fabrício. Tem falta para o Inter e amarelo para o ucraniano.



28' Tocam bem a bola os jogadores brasileiros. Fred é o nome do jogo, autor das duas assistências.



27' Nilmar chutou cruzado e Inter ganhou escanteio. Deu em nada. 2 a 0 para os ucranianos.



25' Fazem a festa os ex-colorados! Fred serve de garçom de novo e Taison marca. É o 10º gol do pelotense com a camisa dos Mineiros.



25' GOOOOOOOOL DO SHAKHTAAAAAAR!!!! TAISOOOON!!!



23' UUUUUH!!! Aránguiz encontra Sasha, que finaliza à esquerda com muito perigo.



22' BOMBA de Douglas Costa, que manda a redonda sobre a meta de Alisson. Resposta do Shakhtar.



22' Léo trama jogada com D'Alessandro e cruza. Nos braços de Pyatov, que agradece.



21' Nilmar finaliza prensado e o Shakhtar sai para o jogo.



20' Permanece 1 a 0 para o Shakhtar. Inter se recupera do susto e tenta igualar as coisas.



18' Nilmar tromba com o zagueiro, pede falta, mas juíz não marca.



16' Fred brincou e aplicou um chapéu no volante colorado Nilton.



15' Levantamento de Fabrício para Sasha e outra vez sai do gol Pyatov.



14' NÃÃOOOO!! Sasha finaliza sobre o gol de Pyatov, após jogada do Inter.



13' Troca passes o Shakhtar. Vaias no Beira-Rio.



13' Levantamento de Willians e Pyatov segura firme.



10' Falta para o Inter no lado direito. Shevchuck derrubou Léo. D'Alessandro cobra e o Pyatov pega.



8' Corta Ernando e o Shakhtar tem lateral no campo de ataque. Marcam muito os ucranianos.



7' Avança o Shakhtar, mas o árbitro parou. Inter com muitas dificuldades.



5' Fred lança Luiz Adriano que chuta no canto de Alisson para abrir o placar! Luiz Adriano, aplaudido pelos colorados. 1 a 0 para o Shakhtar.



5' GOOOOOOOOL DO SHAKHTAAAR!!!! LUIZ ADRIANOOOO!!!!



5' Chute de Taison e Alisson defende firme. Shakhtar cria asas no início.



4' D'Alessandro entregou duas bolas e o Shakhtar levou perigo nas oportunidades.



3' Douglas Costa tenta o passe para Fred, Paulão corta e tem escanteio o Shakhtar.



2' Balão de Alisson e Pyatov, o outro goleiro, fica com a bola. Sasha disparava, mas não conseguiu chegar.



1' D'Alessandro cobra escanteio e defesa afasta.



0' Bola rolando no Beira-Rio.







20:02 D'Alessandro recebe placa por seus 300 jogos com a camisa do Inter. O presidente Vitório Píffero entregou a homenagem para o atleta argentino.



20:00 Jogadores de Inter e Shakhtar seguram faixa com a inscrição "Stop the War", em pedido para cessarem os conflitos na Ucrânia.



19:59 Hino nacional brasileiro na casa colorada.



19:58 Execução do hino da Ucrânia no Beira-Rio.



19:28 Internacional, o mandante vem a campo com: Alisson; Léo, Paulão, Ernando e Fabrício; Willians, Nilton, Aránguiz, D'Alessandro e Eduardo Sasha; Nilmar.



19:25 Escalação do Shakhtar com todos os ex-atletas da dupla Gre-Nal: Pyatov; Srna, Rakitsky e Kucher; Shevchuck, Fernando, Douglas Costa, Fred e Alex Teixeira; Taison e Luiz Adriano.



19:00 FIQUE DE OLHO: O atacante Luiz Adriano foi descoberto junto com Alexandre Pato, na melhor fase da história do Internacional: 2006, ano do título mundial. Hoje, já aos 27 anos, é destaque no comboio brasileiro do Shakhtar Donetsk. Na Ucrânia desde 2007, quando saiu do próprio Inter, o atleta já superou a marca dos 120 gols com a camisa dos "Mineiros". O goleador sonha com mais oportunidades na seleção canarinho comandada por Dunga, pois foi convocado e atuou em dois amistosos no ano passado. Olho nele!

18:57 FIQUE DE OLHO: O jovem Eduardo Sasha tem seis gols marcados no profissional do Inter. Presente no último treino antes do amistoso contra os ucranianos, deve ser a novidade no esquema que tem Nilmar como único homem de frente. Com isso, ele deve avançar mais para tentar as jogadas com o camisa 9. Sasha é um dos oriundos da forte base colorada, colecionadora de títulos e de nomes de referência no futebol brasileiro, como os adversários da noite, Taison e Luis Adriano. Apelidado de Sasha por ter um irmão que era conhecido como Xuxa, é uma das promessas para o Internacional na temporada.



18:55 Já o técnico Diego Aguirre, ex-jogador do Internacional no fim da década de 80, tem a chance de comandar o colorado pela primeira vez na casa vermelha. "O mais importante de tudo não é o sistema, é ter os jogadores para se adaptarem a ele. Não posso forçar um jogador a determinado sistema se ele não tem condições físicas e técnicas para isso. Prefiro analisá-lo individualmente." É com esse pensamento que o uruguaio vai buscar a formação ideal no amistoso e nas primeiras rodadas do campeonato gaúcho. O objetivo maior, é claro, é a classificação na Copa Libertadores da América.

18:50 O técnico Mircea Lucescu enfatizou a relevância do tour feito no Brasil. "Para nós é muito importante jogar com times em nível diferente do nosso durante a pré-temporada. É graças a isso que nós nos preparamos para os próximos jogos do campeonato ucraniano e da Liga dos Campeões. Esta preparação é de muita importância para nós". O treinador também lamentou o forte calor no jogo contra o Flamengo, em Brasília, e se mostrou contente pela atmosfera dos estádios mesmo em jogos festivos. O Internacional espera contar com 30 mil seguidores no Beira-Rio nesta sexta-feira.

18:45 No terceiro dos cinco amistosos no Brasil, o Shakhtar esbanjou fragilidade defensiva e levou diversos gols para o Galo Mineiro. É oportunidade para D'Alessandro, Sasha e Nilmar deixarem suas marcas. Confira os problemas defensivos do time ucraniano, inclusive do goleiro Pyatov, no duelo em Belo Horizonte. Shakhtar significa "mineiro" no idioma da Ucrânia, mas, ironicamente, foi na capital de Minas Gerais onde os comandados de Mircea Lucescu menos sentiram-se à vontade.





18:40 O único duelo do Internacional contra equipe estrangeira no Beira-Rio reformulado foi com o Peñarol, no segundo dia da festa de reinauguração do estádio. O colorado venceu a equipe uruguaia por 2 a 1, com dois gols de Andrés D'Alessandro no primeiro tempo. Confira os gols do amistoso realizado em 6 de abril de 2014.





18:30 Entre nomes conhecidos do torcedor brasileiro e colorado, o Shakhtar vem em busca da primeira vitória em solo verde e amarelo. São treze atletas do Brasil, sendo três que atuaram pelo Internacional e dois pelo rival, o Grêmio. O meia Fred e os atacantes Taison e Luiz Adriano são os ex-colorados. Os ex-gremistas são o volante Fernando e meia Douglas Costa. O volante com passagem pelo estádio Olímpico e pela Arena afirmou que o confronto contra o Inter era o mais esperado por ele. A escalação do técnico Mircea Lucescu deve mesclar os nomes tupiniquins com os ucranianos, como vem ocorrendo.

18:25 Diego Aguirre pretende mudar a equipe do Inter que venceu o Juventude. No sistema tático, o treinador utilizou o 4-4-1-1 no jogo em Caxias. Para encarar os ucranianos, a escolha no último treino foi o 4-2-3-1. A dupla de volantes deve ser composta por Nilton e Willians, que se recuperou de dores no tornozelo direito. O chileno Aránguiz ganha liberdade para articular o setor de meio campo pelo lado direito. Outra novidade é a entrada de Eduardo Sasha na saída de Alex, em um time mais solto, com mais movimentação. D'Alessandro e o atacante Nilmar completam a equipe. Os contratados Vitinho e Réver ainda não entrarão em campo pela equipe rubra.



18:20 O Shakhtar já está se ambientando aos gramados brasileiros. A preparação neste janeiro credenciou um tour pelas terras do país do futebol. Os resultados, por enquanto, não são satisfatórios. Na Fonte Nova, derrota para o Bahia por 3 a 2, em jogo de reviravoltas no placar. O segundo compromisso terminou em um placar de 0 a 0 contra o Flamengo, com destaque aos goleiros. Em Minas Gerais, na Arena Independência, o Shakhtar perdeu de 4 a 2 para o Atlético Mineiro. Antes de voltar à Ucrânia, compromisso esta noite contra o Internacional e no domingo (25), contra o Cruzeiro.



18:10 O Internacional abre os trabalhos do Gigante da Beira-Rio em 2015. A pré-temporada do clube gaúcho foi realizada na cidade de Bento Gonçalves, capital nacional do vinho, na serra do Rio Grande do Sul. Foram nove dias de preparação, com os primeiros movimentos do técnico uruguaio Diego Aguirre à frente do Colorado. Treinos intensos marcaram as atividades no município serrano, mas também houve descontração com quadras de futevôlei improvisadas para os atletas providenciarem domínio, entrosamento e qualidade no passe. O único amistoso realizado terminou com a vitória sobre o Juventude por 3 a 1, em Caxias do Sul, na segunda-feira (19).



18:00 Boa noite leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora você confere tudo sobre Internacional e Shakhtar Donetsk, em amistoso no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida começa às 20h e marca o primeiro jogo do Inter em casa na temporada.