Santa Cruz é derrotado pelo Zalgiris Vilnius-LIT e perde Taça Chico Science

Na noite dessa quinta-feira (22), o Santa Cruz teve a honra de apresentar os novos reforços à torcida em amistoso internacional diante do Zalgiris Vilnius, bicampeão da Lituânia. Em duelo válido pela Taça Chico Science, em homenagem ao cantor e torcedor do tricolor falecido em 1997, os europeus levaram a melhor após saírem vencedores nas cobranças de pênalti, que terminou 11 a 10, já que no tempo normal o placar ficou empatado em 1 a 1.

As equipes voltam a campo no próximo domingo (25) para disputar outros dois amistosos. Enquanto o Mais Querido receberá o Campinense, novamente no Arruda, os lituanos irão encarar o Ypiranga-RS no Colosso da Lagoa, en Erechim.

Zalgiris sai em vantagem, mas Santa Cruz busca o empate

No primeiro amistoso do ano, o Santa Cruz teve a oportunidade de estrear os novos contratados diante de seus torcedores, que se fizeram presente em pequeno número. Nos primeiros 10 minutos, o tricolor chegava com força no ataque, mas pecava pelo desentrosamento.

Na primeira saída de bola errada, com Bileu, Serge aproveitou o descuido e invadiu a pequena área. Na hora da finalização, foi derrubado pelo volante coral e o árbitro apontou para a marca da cal. O brasileiro do Zalgiris, Adi Rocha, foi para a bola e bateu com categoria, marcando o primeiro gol da sua equipe na temporada e calando o Arruda.

No minuto seguinte, porém, o Mais Querido teve a oportunidade de deixar tudo igual. Thiaguinho cobrou escanteio e Léo Veloso, de cabeça, mandou com perigo em direção à meta de Saulius. Com meia hora de bola rolando, a torcida começou a demonstrar insatisfação pelas inúmeras chances desperdiçadas, mas Bileu tentou se redimir. Após o cabeça de área arriscar de longe, a bola quicou e assustou o goleiro lituano.

Pressionando em busca do empate, o atacante Waldison precisou de dois lances para tirar a vantagem dos visitantes. No primeiro, chutou cruzado após entrar na área, mas sem direção. Na segunda, mostrou o motivo de ser contratado. Após cruzamento de Bileu, o centroavante cabeceou sem dar qualquer chance de defesa ao camisa 1 alviverde, animando a torcida.

Para a etapa final, as equipes vieram com modificações, mas o panorama ficou a favor dos mandantes. Nos 15 minutos iniciais, todas as chances criadas foram do tricolor. O autor do gol dos donos da casa, Waldison, chegava com força no setor ofensivo e chutava com mais perigo à meta adversária, porém sem sucesso.

A melhor das chances criadas dos anfitriões, no entanto, saiu dos pés do atacante Betinho. Thiaguinho cobrou falta e o goleiro fez a defesa parcial. No rebote, o centroavante perdeu boa chance de virar o placar. O Zalgiris, que parecia inofensivo, levou perigo em mais uma falha na saída de bola coral. Edson Sitta saiu jogando errado, o goleiro Bruno errou e Adir Rocha, que marcou pelos visitantes, perdeu uma boa oportunidade.

Com poucos lances ofensivos, os times pareciam satisfeitos com o resultado igual, que levaria a decisão da Taça Chico Science à disputa por pênaltis. Iniciando as cobranças, o Santa saiu em vantagem na primeira série, já que Adi Rocha desperdiçou pelo Bode. Com a oportunidade de deixar o tricolor próximo à vitória, Williams errou e fez a busca pelo troféu sair nas alternadas.

Na primeira, Raniel quase perdeu, mas balançou a rede, porém Georgas igualou novamente. O zagueiro Everton Sena recolocou em vantagem, no entanto Mantas voltou a deixar tudo igual. Na oitava cobrança, Memo fez o tricolor ficar à frente do marcador e o Zalgiris voltou a empatar. Na nona, Wellington e Andro marcaram.

Na vez dos goleiros, ambos balançaram as redes. Para definir o campeão, o autor do gol dos lituanos no tempo normal teve a oportunidade de se redimir, já que havia perdido seu pênalti e deu o título aos visitantes.