Em encontro inédito, Corinthians derrota Corinthian Casuals em amistoso

No fim da tarde deste sábado (24) aconteceu o amistoso entre Corinthians e Corinthian Casuals. A convite do "irmão" paulista, a equipe inglesa conta com jogadores amadores em seu elenco e veio ao Brasil a passeio além de atuar no amistoso. A vitória foi dos donos da casa, com gols de Luciano, duas vezes, e Danilo, o placar final que garantiu a vitória ao Timão foi de 3 a 0.

A partida foi caracterizada com o Corinthians tendo maior posse de bola, mas também tendo dificuldades no setor criativo e pecando nas finalizações, enquanto o Casuals jogava recuado, mas com forte marcação. Apesar da derrota, o Casuals não se despedirá do "irmão" com sentimento de tristeza, uma vez que nos dias que antecederam o confronto, a equipe inglesa aproveitou para conhecer as instalações do Timão, além de serem muito bem recebidos pelos torcedores e jogadores corinthianos.

Com picos de inspiração, Corinthians se destaca, mas primeiro tempo termina zerado

Com Corinthians dos dois lados, o primeiro tempo teve um início equilibrado, com posse de bola bem distribuída em troca de passes de ambas as equipes. Um começo um tanto quanto tranquilo na Arena Corinthians. Apesar do equilíbrio, o Corinthians mostrou perigo aos 12 minutos, com Renato Augusto. O meia recebeu o passe pela esquerda, se livrou da marcação de Hall e acabou pecando na hora de finalizar, mandando a bola bem longe do gol de Bracken.

A partida foi seguindo sem nenhum alarde. Corinthians tocando o jogo, Casuals tímido como um visitante de primeira viagem, até que os donos da casa mostraram um pouco de imposição. Aos minutos, Dudley errou na hora de recuar a bola e, aproveitando a falha, Emerson Sheik chutou cruzado dentro da área. A bola passou raspando a trave direita do Corinthian Casuals, saindo pela linha de fundo. Dois minutos depois, Lodeiro recebeu um bom passe de Renato Augusto e, com o pé direito, arriscou bem no ângulo de Bracken, mas o goleiro fez bela defesa, afastando a bola para escanteio.

A posse de bola do Timão era evidente. O time chegava até a intermediária ofensiva com muita facilidade, mas na hora de finalizar não conseguia obter êxito. Já o Corinthian Casuals não conseguia elaborar jogadas, mas conseguia se defender. Lance cá, lance lá, uns até meio perigosos, mas nada que mudasse o marcador. Com a mesma cada desde o início, o primeiro tempo terminou zerado, com o Corinthians se destacando ofensivamente, mas pecando nas finalizações, e o Casuals se defendendo, com dificuldades no setor de criação.

Corinthians marca três vezes e garante vitória

Diferente do primeiro tempo, o Corinthians retornou para a etapa complementar mais ligado, enquanto o Casuals apresentou uma boa marcação no início do segundo tempo. Os primeiros dez minutos foram marcados por muitas faltas a favor do time brasileiro, mas sem muito sucesso nas cobranças.

O Corinthians seguiu tendo dificuldades em chegar ao gol adversário e não tinha êxito no setor de criação, mesmo diante de um time recuado. O Casuals, por sua vez, conseguiu acertar o gol. Após cruzamento da esquerda, Byatt disputou a bola pelo alto com Felipe, levando a melhor e guardando a bola nas redes de Cássio, mas o juiz anulou o tento, alegando falta do atacante do Casuals.

Depois de muita demora, enfim o marcador saiu do zero. Aos 33 minutos, Mendoza recebeu bom cruzamento de Petros e Tocou para Luciano, que rolou para Danilo. O meia chutou e a bola acabou desviando em Hall, enganando o goleiro Bracken e indo para o fundo do gol.

Após o gol, o Corinthians pressionava, enquanto Bracken teve uma squência de grandes defesas, mas não foi suficiente para impedir que o Timão aumentasse sua vantagem na partida. Nos minutos finais, Mendoza recebeu passe de Jadson e dominou na área, tocando para Luciano, que bateu no canto esquerdo do goleiro do Casuals. Logo depois, Luciano ainda deixou mais um tento. Recebendo lançamento de Jadson, o atacante dominou e chutou no canto de Bracken e garantindo o placar final de 3 a 0 no amistoso diante do Corinthian Casuals.