Autor de gol na vitória diante do Nacional-URU, Samuel mira titularidade no Sport

Neste sábado (24), o Sport recepcionou o Nacional-URU na Arena Pernambuco, pela primeira edição da Taça Ariano Suassuna. O troféu da partida amistosa ficou nas mãos dos anfitriões, que venceram os visitantes por 2 a 1.

O jogo foi especial para o estreante Samuel. Emprestado pelo Fluminense, o atacante balançou as redes logo em sua primeira finalização, aos quatro minutos da etapa inicial.

Substituído pelo companheiro de posição Joelinton aos 12 minutos do segundo tempo, o centroavante causou boa impressão e recebeu elogios da torcida rubro-negra.

Na entrevista coletiva pós-jogo, Samuel deixou transparecer sua felicidade pelo resultado positivo, e principalmente pelo tento anotado. "Já vinha sonhando com esse gol desde que cheguei. E, graças a Deus, na primeira bola pude fazer", exaltou.

O atacante já mira a titularidade no Leão da Ilha. E tem noção de que ainda precisa trabalhar muito para conquistá-la.

"Eu acho que quase ninguém tem a sua titularidade absoluta. Todo mundo tem que estar brigando. Se pintar de jogar aberto, eu sei fazer. Deixo essa bronca com o professor", comentou.

Samuel também rendeu elogios aos 22.356 leoninos que compareceram à Arena Pernambuco. O jogador de 23 anos aproveitou o momento para convocar os adeptos a apoiar a equipe durante a temporada.

"Fiquei muito feliz. Já acompanhava a torcida do Sport há tempos, e já joguei algumas vezes na Ilha. Foi a primeira vez que eu joguei na Arena e fiquei muito feliz, porque a torcida apareceu. Espero que, no Pernambucano e no Nordestão, ela apareça ainda mais", disse.

Por fim, o atleta vinculado ao Flu elogiou o evento promovido pelo clube recifense, comparando a organização do torneio amistoso com a da MLS, campeonato de futebol dos Estados Unidos. Samuel defendeu o Los Angeles Galaxy por seis meses, também por empréstimo.

"Eu fiquei com uma impressão muito boa. Joguei seis meses nos Estados Unidos, e lá tinha sempre um ritual antes das partidas. Hoje, eu senti algo bem parecido. A organização foi 100%, foi uma festa muito bonita que o Sport fez hoje", concluiu.

O Sport Club do Recife volta a campo no próximo sábado (31), pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano de 2015. O adversário será o rival Santa Cruz, em confronto a ser realizado no Estádio do Arruda.