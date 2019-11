Diferente de outras edições, Gauchão 2015 terá "medalhões" em equipes do interior

Vários jogadores consagrados no mundo do futebol disputarão o Campeonato Gaúcho de 2015. O Novo Hamburgo, equipe da região do Vale dos Sinos, é quem mais contratou atletas de renome. Bicampeão da Libertadores da América pelo Internacional, Bolívar é um dos atrativos da competição e defenderá o Noia. O volante Magrão, os atacantes Luis Mário e Leandrão e o meia Thiago Humberto, todos com passagens pela dupla Gre-Nal, também defenderão o Novo Hamburgo no estadual.

Um dos nomes mais badalados dos times do interior gaúcho tem mais experiência do que a própria agremiação. Artilheiro do Brasileirão de 2007 pelo Paraná, Josiel vai defender as cores do União Frederiquense, equipe sediada em Frederico Westphalen, cidade do Noroeste do Rio Grande do Sul de apenas 30 mil habitantes. Em 2015, o União estreará na competição com apenas cinco anos de existência. O jogador de 34 anos é sem dúvida uma referência aos mais jovens da equipe. Para Josiel, sua determinação nos treinos fará os mais novos agregar disposição.

“Está sendo importante. Na minha conversa com a diretoria foi falado nisso, pelo nome e pela história que o Josiel tem, que seria positivo para o grupo. Também de trazer o torcedor e a divulgação na mídia, mas dentro do elenco com certeza, a gurizada te vê de uma maneira diferente. E o meu profissionalismo é o mesmo, em time grande ou pequeno, a intensidade nos treinos, o comportamento. Isso agrega. O guri de 18, 21 anos, vê tu comer vento no grupo. Sendo referência. É bom. É a mesma coisa quando comecei. Tinha os caras que eu via jogar e depois estava jogando com eles”, comentou o atacante para o portal GloboEsporte.com.

O Caxias também tem novidade em seu elenco. Trata-se do goleiro Renan, ex-Avaí e Corinthians e com passagem pela Seleção Brasileira em 2010, então comandada pelo gaúcho Mano Menezes. Renan foi comprado pelo Corinthians em 2011 e depois passou por clubes como Vitória, Botafogo-SP e Bragantino, além de uma experiência no Estoril, de Portugal. O atleta vem por empréstimo do clube paulista por uma temporada.

O volante Souza, de 36 anos, campeão do mundo pelo São Paulo em 2005 disputará o Gauchão 2015 pelo Passo Fundo. O Marília estava em parte final de negociação para ter o meia, mas o Passo Fundo se adiantou e contratou o jogador que já teve passagens por Botafogo, Paris Saint-Germain, Grêmio e defendeu o Ceará em 2014. O contrato do atleta vai até o fim da competição, em maio.

A equipe do Avenida conta com um atleta que tem como forte o sobrenome. Juninho Tardelli, irmão mais velho de Diego Tardelli, e que estava no futebol chinês. O meia-atacante vem com uma missão: fazer o Avenida seguir na primeira divisão. Mas o camisa 10 quer mais do que isso. Juninho sonha em se destacar no Gauchão para ter a chance de atuar junto ao irmão mais novo. Aos 31 anos de idade, Juninho revelou que Diego Tardelli o convidou para ir à Ásia.

“Esse é meu pensamento. Eu quero ajudar minha equipe, quero que todos vão bem, mas quero algo a mais. Não vou ser mais um. Quero ser protagonista. Eu falo com o Diego todos os dias e ele me disse: “Esse é teu ano. Você tem que se preparar melhor para eu te levar comigo”. Eu não o pressiono para que isso possa acontecer, mas é uma coisa que a gente sonha “, revelou Juninho ao portal GloboEsporte.com.