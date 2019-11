Serra Talhada vence Porto e avança para o hexagonal do título do Pernambucano

A primeira fase do Campeonato Pernambucano chegou ao fim na noite desta quarta-feira (28). Depois de 14 rodadas, o último classificado para o hexagonal do título foi definido. Jogando diante de sua torcida no estádio Nildo Pereira, o Serra Talhada não decepcionou. O Lampião bateu o Porto por 1 a 0 e confirmou a classificação. O único gol do confronto foi marcado contra por Vagner Rosa.

Com o resultado desta noite, o Serra Talhada disputará o hexagonal do título do Campeonato Pernambucano com o Sport, Náutico, Santa Cruz, Salgueiro e Central. Além disso, o Lampião, que ficou na segunda colocação da primeira fase, com 23 pontos, está classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Porto, agora, vai lutar no hexagonal do rebaixamento. O tricolor caruaruense encerrou a primeira fase na sexta posição, com 17 pontos.

Necessitando vencer para garantir o segundo lugar da primeira fase, o Serra Talhada foi empurrado por sua torcida, que lotou o Pereirão. No entanto, mesmo com o time indo para cima foram poucas as chances de perigo. A melhor caiu nos pés de Bebeto logo no início. Ele recebeu um passe, entrou na área e chutou forte, mas o goleiro Jota fez grande defesa. A maior dificuldade encontrada pelas equipes foi a criação das jogadas, pois os erros de passes eram constantes.

No segundo tempo, o Serra Talhada voltou com uma postura ainda mais ofensiva. Com menos de dois minutos, Ramon quase abriu o placar. Ele recebeu a bola de Bebeto e bateu cruzado, assustando o goleiro Jota. Entretanto, não demorou muito e o Lampião balançou as redes. Aos seis, Bebeto tocou para Júnior Juazeiro, que passou pela defesa e bateu cruzado. A bola desviou em Vagner Rosa e foi para o fundo do gol. Depois disso, o Serra ainda ficou perto do segundo tento, mas não logrou êxito no sistema ofensivo e o embate ficou no 1 a 0.

Em jogo festivo, Central fica no empate sem gols com o América

Campeão com antecedência, o Central entrou no gramado do Lacerdão, em Caruaru, na noite desta quarta-feira (28) para receber o Troféu Governador Eduardo Campos e fazer seu último jogo na primeira fase do Pernambucano contra o América. O confronto não estava valendo mais nada, pois os times já estavam com seus caminhos traçados. Desta maneira, o embate acabou ficando no 0 a 0.

O Central agora se prepara para a disputa do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. Primeiro colocado da primeira fase, com 25 pontos, a Patativa fará sua estreia no hexagonal contra o Serra Talhada no próximo domingo (01), às 16h (horário local), no estádio Lacerdão. Já o América enfrenta o Vera Cruz, no mesmo dia e horário, no estádio dos Aflitos pelo hexagonal do rebaixamento.

Vera Cruz vence o Atlético, mas não consegue classificação

O Vera Cruz foi para o duelo diante do Atlético, no estádio Paulo Petribú, em Carpina, praticamente eliminado da disputa pelo G-2 do Campeonato Pernambucano, pois tinha sido massacrado pelo Serra Talhada na rodada anterior. Apesar disso, o time de Vitória de Santo Antão por pouco não ficou com a classificação. O Galo bateu o Tatu-Bola por 2 a 1 e como dependia de, ao menos, um empate do Serra ficou fora do hexagonal título.

Os gols do Vera Cruz foram marcados por Ricardinho e Polho, enquanto Alan fez de pênalti para o Atlético Pernambucano. O Galo terminou a primeira fase do Campeonato Pernambucano na terceira colocação, com 22 pontos. O Tricolor do Povo estreia no próximo domingo (01), às 16h (horário local), no estádio dos Aflitos, diante do América. O Tatu-Bola, que ficou em quarto, com 17, enfrentará, no mesmo dia e horário, o Ypiranga, em Santa Cruz do Capibaribe.

Eliminados, Pesqueira e Ypiranga ficam no empate sem gols

A campanha de Pesqueira e Ypiranga durante a primeira fase do Campeonato Pernambucano não possibilitou que os dois chegassem à última rodada com chances de figurar no G-2 do certame. Desta maneira, as equipes entraram em campo apenas para cumprir tabela, não fizeram um grande jogo e terminaram ficando no empate sem gols.

Com a igualdade desta noite, o Pesqueira terminou na quinta colocação, com 17 pontos. Já o Ypiranga ficou na penúltima posição, com 14. No hexagonal do rebaixamento, a Águia vai estrear contra o Porto dentro de casa, enquanto o Ypiranga receberá o Atlético Pernambucano, no estádio Otávio Limeira, em Santa Cruz do Capibaribe.