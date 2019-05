Avaí apresenta novos uniformes para a temporada 2015

O Avaí apresentou na noite desta quinta-feira (29) o seu novo uniforme para o ano. Após muito mistério, com fragmentos da camisa sendo divulgados ao longo das semanas, um evento no Beiramar Shopping, em Florianópolis, revelou o novo material esportivo do Leão. Jogadores mais experientes do time, Marquinhos, Eduardo Costa e André Lima participaram da apresentação dos novos fardamentos.

Assim como em 2014, os uniformes do Avaí foram produzidos pela empresa Fila. Ainda sem patrocinador master, o uniforme 1 manteve as cores azul e branco, mas tem alguns detalhes e a numeração em dourado. O uniforme 2 é predominantemente branco, com detalhes em azul e dourado na gola.

Os goleiros tiveram dois combinações diferentes apresentadas: laranja e dourada. Uniformes de viagem e da comissão técnica também foram apresentados.

No Beiramar Shopping, os torcedores foram atendidos em dois quiosques para a compra dos uniformes. A partir desta sexta-feira (9), as novas camisas já podem ser compradas na Avaí Store, a partir das 9h. O novo equipamento será usado pelos jogadores pela primeira vez no próximo domingo (1), quando o Avaí visita o Joinville na estreia do Campeonato Catarinense.