Osasco Audax e Palmeiras se enfrentam na rodada de abertura do Campeonato Paulista

Na tarde deste sábado (31), Audax e Palmeiras se enfrentam no Allianz Parque em partida que marca a estreia das equipes no Campeonato Paulista. O jogo que compõe a primeira rodada tem início previsto para às 17h.

O mando de campo pertence ao Osasco Audax, mas a partida será realizada no Allianz Parque, estádio do Verdão. A equipe do interior realizou um acordo onde, com a renda do confronto, irá efetuar o pagamento de uma taxa de transferência à Federação Paulista de Futebol (FPF) que volta a permitir que a equipe volte a mandar seus jogos em Osasco nas rodadas seguintes.

Após garantir sua permanência no campeonato estadual, mas não avançar para a fase eliminatória, o Osasco Audax vem para esta temporada com o objetivo de apresentar boa campanha, visando a classificação para a próxima fase. Com reforços modestos, a equipe de Osasco irá priorizar os veteranos do elenco. Integrando o grupo 2, o Audax não enfrenta na fase inicial do torneio as equipes do Corinthians, Ponte Preta, Rio Claro e São Bento.

O Palmeiras por sua vez, vem com tudo para o Campeonato Paulista. Para a temporada, o Alviverde teve a proeza de contratar 17 nomes para reforçar o time. Essa reformulação no elenco faz com que o técnico Oswaldo de Oliveira tenha inúmeras boas opções para compor a equipe titular. Ao lado de Botafogo-SP, Linense, Marília e Portuguesa, o Verdão integra o Grupo 3 do Paulistão.

No histórico de confrontos entre as equipes, Palmeiras e Audax se enfrentaram apenas uma vez. O encontro aconteceu em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2014, no dia 09 de fevereiro, no estádio do Pacaembu. Com gols de Mendieta, para o Verdão, e Denilson, para a equipe de Osasco, o jogo terminou empatado. Na época, Fernando Diniz já era técnico do Audax, enquanto o Palmeiras ainda era comandado por Gilson Kleina.

Audax tem grande desafio no Campeonato Paulista

A pacata equipe de Osasco, que se manteve na primeira divisão do Paulistão, mas não conseguiu se classificar para as eliminatórias da última edição, pretende cumprir uma missão nesta temporada: avançar para a segunda fase do torneio, feito este que por pouco não veio no estadual de 2014. Com reforços o modestos, como o ala Lelê, ex-Ponte Preta, o volante Gladstone, que jogou na base do São Paulo e também atuou no Palmeiras, assim como o meia Rondinelly, do Grêmio, que teve passagem apagada pelo Verdão, o Audax vem priorizando os veteranos de seu elenco.

Após quase ficar fora do time com propostas do Botafogo-RJ e Red Bull-SP, o meia Camacho optou por permanecer na Audax para disputar o Campeonato Paulista. O atleta é uma das principais peças do time titular do técnico Fernando Diniz. O meia foi destaque da equipe no estadual do ano passado e espera repetir boa atuação para ajudar o time de Osasco a avançar para a segunda fase do torneio.

"Espero melhorar. Ano passado fizemos uma boa campanha, mas não deu em nada. Ficamos em 10º no geral, mas isso pra gente não serve. Espero que possamos aprender com os erros do passado, de levar gols no final das partidas. E empatamos muito também", disse Camacho.

O goleiro Felipe Alves também é um dos veteranos essenciais ao time e segue como titular. O arqueiro tem como destaque a habilidade em jogar com a bola nos pés, saindo da área frequentemente e participando das jogadas no setor defensivo junto aos meias e zagueiros. Felipe afima que se espelha no alemão Manuel Neuer, que possui as mesmas características.

"Sempre joguei assim, mas nem sempre foi muito bem aceito esse jeito, mas o Neuer fez muito bem na Copa, chegou a ser finalista no prêmio de melhor jogador do mundo, e agora sempre surgem as comparações. Existe uma grande semelhança na forma como eu jogo aqui no Audax. E foi muito bom a Copa do Mundo ter mostrado esse estilo de jogo do Neuer, para dar uma visibilidade maior nesse modo de jogo", comentou o goleiro.

Na última edição do Paulistão, o Osasco Audax mostrou um estilo diferente de jogo, surpreendendo seus torcedores. A tática apresentada era jogar sempre mantendo a posse, sem rifar a bola para o ataque, sempre acionando o goleiro nas triangulações no setor defensivo. Com isso, o esperado é que os adversários tenham uma postura diferente dentro de campo diante do Audax.

O provável time de Fernando Diniz para o início do Campeonato Paulista deve ser composto por Felipe Alves, Francis, Bruno Silva e Didi; Gladstone, André, Thiago Silvy e Marquinho; Bruno Paulo, Rafinha e Ytalo.

De elenco renovado, Palmeiras inicia estadual com grande expectativa

Apesar de ter conquistado duas vitórias em dois jogos na pré-temporada, o Palmeiras só começará oficialmente 2015 neste sábado, no Campeonato Paulista. Repleto de novidades, o clube tem 39 atletas que compõem o elenco principal, contando ainda com seis garotos da base que passaram por processo de intercâmbio do time sub-20 para o elenco profissional.

Os 17 reforços do Verdão são a bola da vez. Zé Roberto, João Paulo, Lucas, Vitor Hugo, Jackson, Victor Ramos, Arouca, Gabriel, Amaral, Andrei Girotto, Robinho, Ryder, Alan Patrick, Leandro Pereira, Rafael Marques, Kelvin e Dudu –, além dos outros quatro que voltaram de empréstimo (Ayrton, Luiz Gustavo, João Denoni e Maikon Leite), são as opções de Oswaldo Oliveira para o estadual.

O técnico do Palmeiras afirmou que a falta de entrosamento dos novos reforços do Palmeiras não será problema para o início do Verdão no Paulistão e ainda ressaltou a dedicação dos atletas na pré-temporada da equipe na cidade de Itu, interior de São Paulo. Oswaldo acredita que o esforço do elenco é o fator principal para que o entrosamento aconteça de forma mais rápida.

“Tem um aditivo que é muito importante, que é a vontade que todos estão demonstrando de superar isso. Os jogadores estão mergulhando de cabeça e fazendo tudo com muita dedicação. A semana em Itu foi muito importante, tivemos três atividades por dia. Isso foi muito importante para que tivesse essa interação. Acredito que, com o esforço de todos, conseguiremos o entrosamento mais rapidamente do que esperamos, e a equipe renderá o que o torcedor espera”, comentou o técnico.

Oswaldo de Oliveira ainda não revelou quem serão os titulares para o confronto deste sábado, mas em trabalho focado na partida que está por vir, o técnico esboçou a provável escalação do Verdão, que pode ser composta por Lucas, Tobio, Vitor Ramos e Zé Roberto; Renato e Gabriel; Maikon Leite, Robinho e Allione; Leandro Pereira. O goleiro Fernando Prass treinou entre os reservas para poder trabalhar contra o ataque titular. Valdívia ainda não está apto para reintegrar o elenco e segue em seu tratamento no departamento médico.

Já no time reserva, o comandante escalou, além do goleiro Prass, Ayrton, Jackson, Wellington e João Paulo; Andrei Girotto e Victor Luis; Alan Patrick, Ryder e Dudu; Cristaldo. Um pouco depois, Oswaldo focou o trabalho com os mesmos, incluindo os jogadores das categorias de base. O lateral Guilherme e os meias Juninho e Chistopher, assim como os atacantes Gabriel Jesus e Gabriel Leite foram integrados ao elenco profissional.

Além da dedicação do grupo, Oswaldo Oliveira destacou a mescla entre os jogadores jovens e experientes no elenco e também se mostrou empolgado com essa mistura de idades no elenco, dando ênfase na chance de poder trabalhar com o meia Zé Roberto juntamente com as promessas da categoria de base do Palmeiras.

“Acho legal esta diversidade, é muito produtiva. Contar com o Zé Roberto é um momento único para a minha carreira, um jogador com a experiência dele. Ver do outro lado várias promessas, jogadores com muita vontade, muito anseio, muitos sonhos... Isso é muito legal, traz expectativa e uma energia muito positiva”, explicou o técnico.

A confiança depositada em cima da equipe alviverde é muito grande não só pelas várias contratações, mas também pelo crescimento expressivo no número de sócios-torcedores nos últimos dois meses. A expectativa do torcedor para que o time faça uma campanha satisfatória é evidente, tanto que, para a partida deste sábado, aproximadamente 19 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Mesmo assim, o Palmeiras entra na competição como uma grande incógnita.