Palmeiras supera Audax e garante primeira vitória no Campeonato Paulista

INCIDENCIAS : Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista, realizada no estádio Allianz Parque, em São Paulo - SP.

No Allianz Parque, Osasco Audax e Palmeiras realizaram neste sábado (31) a partida de estreia do Campeonato Paulista de 2015. Pertencente ao Grupo 2, a equipe de Osasco deu início à sua temporada no estadual priorizando as peças que já estavam em seu elenco no ano passado, enquanto o Palmeiras, que compõe o Grupo 3, enfrenta uma fase de reformulação de elenco e vem sendo uma grande incógnita pra este ano.

Com gols de Leandro Pereira, Robinho e Maikon Leite pelo Verdão, e Rafinha, pelo Audax, a partida terminou com vitória do Verde por 3 a 1. Apresentando um estilo de jogo rápido, abusando da velocidade e acionando muito bem as laterais, o Palmeiras dominou a partida, enquanto o Audax vinha com um setor defensivo muito lento, facilitando a chegada do Alviverde ao ataque.

Momentos antes início da partida, Arouca, recém contratado do Palmeiras, foi apresentado à torcida no Allianz Parque. Após romper contrato com o Santos, o volante chega para ser o 17º reforço do Alviverde para a temporada. Na próxima rodada, o Audax enfrenta o Botafogo-SP na terça-feira (03), às 19h30, no estádio Santa Cruz, enquanto o Palmeiras recebe a Ponte Preta no Allianz Parque na quinta-feira, às 19h30.

Com folga, Palmeiras garante três gols no primeiro tempo

Ao apito do árbitro Thiago Duarte Cardoso, Audax e Palmeiras deram início em suas campanhas no Paulistão. Na expectativa de fazer um bom campeonato, ambas as equipes tinham seus dotes e características priorizadas para obter sucesso na primeira partida do torneio.

Apresentando uma forte marcação e jogadas rápidas pelos lados, o Verdão dava trabalho para a equipe de Osasco. Com a expectativa da torcida chegando aos céus, o Allianz Parque não demorou a explodir de alegria com o gol alviverde. Em tabela com Leandro Pereira aos seis minutos, Allione avançou ao fundo pela esquerda, cruzou e devolveu a bola para o próprio Leandro, que enfiou no fundo das redes, marcando o primeiro gol do Paulistão de 2015.

Allione não estava para brincadeira e, aos 13, deu origem ao lance do segundo gol alviverde. Novamente pela esquerda, o meia avançou em velocidade, invadiu a área e cruzou para Robinho, que dominou no peito e guardou o dele, ampliando o placar para o Palmeiras.

A equipe de Osasco tentou responder com Camacho aos 21, que cruzou pela esquerda. Marquinho tentou cabecear, mas a bola desviou na zaga do Verdão. A defesa do Audax apresentava muita lentidão, enquanto o Palmeiras abusava da velocidade, estando muito bem armado em campo.

Num lance duvidoso, Allione foi derrubado dentro da por Gladstone, mas o árbitro mandou seguir. Em seguida, Audax saiu jogando errado e o Verdão acabou ficando com a bola no ataque. Maikon Leite recebeu bom passe de Robinho e, depois de perder um gol incrível no início da partida, dessa vez o atacante não desperdiçou a chance e ampliou para 3 a 0, se redimindo pela falha nos primeiros minutos. Após os três gols, o Verdão administrou a partida até o fim do primeiro tempo. O Audax até tentou ameaçar de alguma forma, mas não obteve sucesso.

Audax marca no fim, mas vitória fica para o Verdão

Sem mudanças, as equipes retornaram para a etapa complementar da partida. O Palmeiras se portava muito tranquilo em campo, já que o placar lhe era inteiramente favorável. O Audax por sua vez, insistia na saída de bola sem jogadas aéreas, mas por pouco não viu o Palmeiras retomar a posse de bola novamente.

Buscando administrar o resultado, o Verdão deixou o jogo sob responsabilidade da equipe de Osasco, que conseguiu mostrar perigo em uma jogada aos 19 minutos. Rafinha ficou na cara do gol, mas Fernando Prass saiu bem e cortou o ataque do Audax. Na sequência, o time não aproveitou-se do rebote com o gol aberto.

O Audax seguiu tocando a bola no campo de ataque, mas encontrava muita dificuldade para se adentrar na área do Palmeiras, que esperava um vacilo para armar o contragolpe. Aos 25, Robinho iniciou a jogada e tocou para Leandro Pereira, que rolou para Lucas, mas a bola sobrou novamente para Robinho. O meia invadiu a área e finalizou bem, mas o goleiro Felipe Alves se sai melhor e evita o quarto gol alviverde com uma bela defesa.

Ameaçando marcar o quarto gol a todo tempo, o Palmeiras tentava ampliar enquanto administrava o jogo. Aos 45 minutos, Robinho cruzou para Zé Roberto, que arriscou um voleio, mas acabou errando. Na sequência, o Alviverde ainda conseguiu que a bola entrasse no gol, mas o árbitro já havia marcado impedimento. Logo em seguida, o Audax chegou com perigo em jogada iniciada por Matheus. Na continuidade, Francis tocou para Rafinha, que finalizou cruzado, não deixando chances de defesa para Fernando Prass e fazendo o único gol da equipe de Osasco no último minuto da primeira rodada do Campeonato Paulista.