Resultado do jogo Santa Cruz x Sport no Campeonato Pernambucano

21:25 O público presente no estádio do Arruda neste sábado (31) foi de 24.143 torcedores, gerando renda de R$ 475.175,00.

46’ Fim de jogo! O Sport vence o primeiro clássico do ano por 3 a 0.

45’ Um minuto de acréscimo.

42’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Élber recebe livre dentro da área e bate no canto do goleiro Bruno.

40’ O Sport administra o resultado. O Santa Cruz encontra dificuldade para passar pela defesa rubro-negra.

38’ AMARELO! Goleiro Magrão demora muito para cobrar o tiro de meta e recebe cartão.

37’ Raniel chuta de fora da área, a bola desvia na zaga e vai para escanteio.

36’ O Sport faz a última substituição: SAI: Rodrigo Mancha. ENTRA: Neto Moura.

34’ Santa Cruz busca diminuir o placar, mas a defesa rubro-negra joga bem.

32’ MODIFICAÇÃO NO SPORT: SAI: Régis. ENTRA: Wendel.

32' ALTERAÇÃO NO SANTA CRUZ: SAI: Pedro Castro. ENTRA: Renatinho.

28’ MODIFICÃO NO SANTA CRUZ: SAI: Betinho. ENTRA: Bruno Mineiro.

28’ MUDA O SPORT! SAI: Rithely. ENTRA: Ronaldo

26’ Raniel arranca pela direita e acaba sendo derrubado por Rithely, que recebe amarelo.

25’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Élber arranca em contra-ataque, entra na área do Santa Cruz e bate tirando qualquer chance de defesa do goleiro Bruno.

21’ CONFUSÃO! Alemão e Joelinton se envolvem em uma confusão e recebem cartão vermelho.

20’ MODIFICAÇÃO NO SANTA CRUZ! SAI: Thiaguinho. ENTRA: Raniel.

19’ AMARELO! Agora, foi a vez de Moisés fazer falta e receber cartão.

18’ Renê faz falta dura em Bileu e recebe cartão amarelo.

17’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Danilo cobra o pênalti com força no meio e o goleiro Bruno caiu para o lado esquerdo.

16’ Por conta do pênalti, Bileu recebeu amarelo.

15’ Pênalti para o Sport! Régis é derrubado por Bileu dentro da área e o árbitro marcou a penalidade.

12’ Danilo recebe bom passe de Régis, cruza pela esquerda e a zaga afasta.

11’ Waldison toca para Betinho, que bate de primeira, mas a bola sai fraca e o goleiro Magrão defende com tranquilidade.

7’ Diante da pressão Coral, os jogadores do Sport tentam controlar o confronto.

6’ Santa Cruz começa o segundo tempo pressionando o Sport, que erra no momento da criação no meio de campo.

4’ Moisés faz boa jogada pela direita e cruza rasteiro. Atento, o goleiro Magrão consegue segurar antes da chegada de Betinho.

3’ Pedro Castro cobra escanteio, a defesa Coral desvia e a bola passa por cima do gol.

2’ Jogadores do Santa Cruz fazem boa jogada na frente da área, mas a defesa rubro-negra asfasta.

1’ Betinho domina de frente para a grande área e chuta. A bola sai pelo lado esquerdo de Magrão.

0’ Começa o segundo tempo!

Intervalo’ O tricolor também segue com a mesma formação.

Intervalo’ O Santa Cruz também voltou para o campo de jogo.

Intervalo’ O Leão da Ilha do Retiro seguirá com a mesma equipe que iniciou o confronto.

Intervalo’ O Sport está de volta.

45’ Fim do primeiro tempo! Santa Cruz 0x0 Sport.

41’ Com tranquilidade, os jogadores do Sport trabalham a bola.

39’ Élber cruza de maneira estranha, a bola subiu muito e o goleiro Bruno falhou no momento de afastar. Quase o Leão aproveita.

36’ Jogadores do Sport tocam a bola no meio de campo, mas não encontram espaços para entrar na área Coral.

32’ Partida continua muito equilibrada, sem chances claras de gols para ambos.

28’ Régis faz boa jogada individual e o zagueiro Alemão para o lance com falta.

25’ Waldison recebe um belo passe de Pedro Castro, entra na área e no momento do chute acaba errando.

24’ Élber tenta cruzar a bola e o goleiro Bruno faz a defesa.

23’ Danilo cobra a falta, a bola desvia na defesa e vai para escanteio.

22’ Edson Sitta entra muito duro em Régis e o Leão tem uma falta perigosa.

20’ Élber é segurado pelo lateral Léo Veloso e o árbitro marca falta.

18’ Alemão tenta inverter a jogada para a esquerda e o lateral-esquerdo Léo Veloso não consegue pegar.

16’ Waldison recebe bom passe de Thiaguinho, entra na área, no entanto, o lateral-esquerdo Renê tira de carrinho.

13’ Thiaguinho cobra escanteio e o goleiro Magrão faz a defesa.

12’ Pedro Castro cobra falta para o Santa Cruz e na cabeçada de Waldison a defesa rubro-negra manda para escanteio.

10’ Danilo cobra uma falta na área e o ataque leonino não consegue desviar.

9’ Jogo bastante estudado. As duas equipes ainda não conseguiram criar chances claras de gol.

7’ Alex Silva desce em velocidade e o zagueiro Danny Morais chega com o pé alto. Árbitro marca a falta.

6’ Santa Cruz trabalha a bola na defesa na tentativa de achar espaços pelo meio para armar o ataque.

4’ Thiaguinho tenta arrancar pelo meio de campo, mas Rodrigo Mancha faz falta dura.

3’ Edson Sitta derruba o lateral-esquerdo Renê e o árbitro marcou falta.

2’ O Sport chega pela esquerda, a bola é cruzada para área e Joelinton domina, mas não consegue tocar e a zaga Coral afasta.

1’ O Sport toca a bola no campo de defesa , enquanto os tricolores tentam apertar a marcação.

0’ Começa o jogo no Arruda!

19:25 Tudo pronto para a bola rolar no estádio do Arruda.

19:21 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento no estádio do Arruda.

19:19 O Sport vai jogar com o terceiro uniforme na cor laranja, enquanto o Santa Cruz atuará com a tradicional camisa Coral.

19:18 Agora é a vez do Santa Cruz entrar em campo.

19:16 O Sport entra no gramado do Arruda! Torcida do Santa Cruz vaia os jogadores leoninos.

19:16 O trio de arbitragem está no gramado do Arruda!

19:06 Acabou o aquecimento dos goleiros do Santa Cruz e do Sport.

19:02 A torcida do Sport comparece em um bom número ao estádio do Arruda.

18:55 O banco Coral terá os seguintes jogadores: Fred; Nininho, Everton Sena, Renatinho, Wellington César, Raniel, Williams Luz e Bruno Mineiro.

18:53 O Santa Cruz entrará em campo com a seguinte formação: Bruno; Moisés, Alemão, Danny Morais e Léo Veloso; Edson Sitta, Bileu, Pedro Castro e Thiaguinho; Waldison e Betinho.

18:51 Santa Cruz escalado!

18:49 Os goleiros do Santa Cruz (Bruno e Fred) e do Sport (Magrão e Danilo Fernandes) estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado do Arruda.

18:47 O técnico Ricardinho ainda não divulgou a escalação do Santa Cruz.

18:44 O banco de reservas do Sport será formado por: Danilo Fernandes; Oswaldo, Vitor, Ronaldo, Neto Moura, Wendel e James Dean.

18:43 Eduardo Baptista escalou o Leão da seguinte maneira: Magrão; Alex Silva, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Danilo, Élber e Régis; Joelinton.

18:42 O Sport está escalado para o Clássico das Multidões.

18:32 Torcedores ainda vão ocupando as arquibancadas do estádio do Arruda de maneira tímida.

18:21 A delegação do Santa Cruz também já se encontra no estádio do Arruda.

18:20 O técnico Eduardo Baptista confirmou a presença do meia Régis no titular rubro-negro neste clássico.

18:17 CHEGOU! A delegação do Sport já está no estádio do Arruda.

18:10 Nesta noite, o Santa Cruz estreia o seu novo uniforme para a temporada 2015.

17:59 O momento em que os jogadores rubro-negros deixaram a concentração.

17:56 Com a ausência do atacante Samuel, o meia Régis deve ser o titular. A delegação rubro-negra já está a caminho do Arruda.

17:24 DESFALQUE! O técnico Eduardo Baptista não poderá contar com o atacante Samuel no confronto de logo mais. O atleta sentiu dores no tornozelo e acabou sendo vetado pelo departamento médico rubro-negro.

17:00 O árbitro do jogo deste sábado (30) será a nova aquisição da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).Trata-se de Marcelo de Lima Henrique, 43 anos. Marcelo é natural do Rio de Janeiro e também pertence ao quadro da Fifa desde 2008. Ele chega ao quadro local para assumir o lugar deixado por Sandro Meira Ricci, que foi para a Federação Catarinense. Marcelo será auxiliado por Fernanda Colombo e Clóvis Amaral.

16:58 O Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, é o palco do Clássico das Multidões de logo mais. Localizado na zona norte do Recife, o Mundão do Arruda tem capacidade para 60.044 mil expectadores, de acordo com a CBF, e é o maior estádio de Pernambuco. O Arruda pertence ao Santa Cruz e já foi palco para vários jogos da Seleção Brasileira na capital pernambucana.



16:56 A impossibilidade de contar com o meia Diego Souza, que não ficou regularizado, fez com que o técnico Eduardo Baptista criasse uma dúvida com relação ao time que iniciará o embate com o Santa Cruz. Segundo Baptista, o meia Régis e o atacante Samuel é quem estão na disputa por essa vaga: “Testei uma formação porque tinha uma curiosidade de ver Samuel atuando pelas beiradas, como ele jogava pelo Goiás, e gostei do que vi. É um atacante muito rápido pelo lado. Eu já tinha visto Régis durante a pré-temporada e tenho essas duas ideias. Vou ver como vou encaixar para acertar. É uma dúvida boa, pois mesmo sem Diego Souza tenho opções para pensar.”

16:54 O técnico Ricardinho, do Santa Cruz, já traçou qual será a postura de seus comandados dentro de campo no clássico. De acordo com o treinador, o time deverá ser ofensivo, porque jogará dentro de casa, com o apoio de sua torcida e isso obriga o grupo a buscar balançar as redes leoninas o mais rápido possível: “A necessidade de buscar o gol faz com que nossa equipe seja ofensiva. Vamos ter jogadores para armar, criar as jogadas e para finalizar. O Santa Cruz perdeu muitos jogadores com essa responsabilidade. Por isso tivemos essa necessidade de contratações de atletas que atuam no setor ofensivo.”

16:52 Experiente, o goleiro Magrão já passou por momentos de gloria e de tristeza neste longo perigo em que está no Sport. Por isso, o ídolo da torcida rubro-negra não quer saber do rótulo de favorito. De acordo com o arqueiro, Náutico e Santa Cruz também estão em condições de ficar com o título do Pernambucano: “Favoritismo passa pelo torcedor, por vocês da imprensa, mas nós jogadores somos cientes que dentro de campo as coisas são diferentes. Eu particularmente já tive momentos aqui em que o Sport era favorito e não conquistamos o título. Os três grandes têm totais condições de ser campeão pernambucano.”

16:50 Em clássicos, os jogadores geralmente não gostam de falar que suas equipes são favoritas. No entanto, o meia Pedro Castro, do Santa Cruz, fugiu à regra e afirmou que o tricolor é favorito contra o Sport. Para Pedro Castro, o fato de jogar no estádio do Arruda com a torcida a favor, torna a Cobra Coral favorita: “Precisamos tomar a iniciativa. Estamos jogando em casa e é nosso dever. Acredito que a gente possa chegar muito longe. Um grande time está sendo formado e a gente pode e vai surpreender muita gente. A evolução é notória e a tendência é continuar. Nossa torcida vai estar presente e isso faz com que nosso time seja favorito no duelo.”

14:48 FIQUE DE OLHO: Rodrigo Mancha, volante do Sport, é um dos responsáveis pela boa consistência defensiva da equipe treinada por Eduardo Baptista. Com o volante em campo, o Leão da Ilha do Retiro geralmente marca muito bem e não dá espaços para os adversários pressionarem o goleiro Magrão.

16:44 FIQUE DE OLHO: Thiaguinho, meia-atacante do Santa Cruz, pode ser decisivo neste clássico de logo mais. Thiaguinho, que faz a função de meia e de atacante na equipe Coral, se destacou durante os amistosos de pré-temporada com sua velocidade, algo que pode ser um diferencial tricolor para passar pela defesa rubro-negra. No ano passado, ele conseguiu se destacar na reta final da Série B pelo Paraná, que era treinado pelo técnico Ricardinho.

16:42 Outro jogador que pode participar do seu primeiro Clássico das Multidões é o atacante Samuel, do Sport. O atacante falou que as expectativas para este confronto são as melhores possíveis. Para Samuel, começar uma competição com um clássico deixa o campeonato ainda mais emocionante: “Um clássico assim, logo de cara, deixa o campeonato mais emocionante. Já começa com tudo. Assim que acabou o jogo contra o Nacional, já focamos na estreia do Pernambucano. Estamos trabalhando muito, pois esse é o melhor caminho para as vitórias. As expectativas são as melhores possíveis.”

16:40 Este confronto contra o Sport, será o primeiro clássico pernambucano de muitos jogadores do Santa Cruz. Contratado por indicação do técnico Ricardinho, o meia-atacante Thiaguinho não escondeu durante a semana a ansiedade de enfrentar o Leão. O jogador ainda falou que por se tratar de um clássico, os rivais não levaram vantagem por estarem mais tempo jogando juntos: “Dá um friozinho na barriga, saber que no sábado, podemos ter 50 mil torcedores, aqui no Arruda e, assim como no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, é um jogo que iguala as forças, não importa quem está montado há muito tempo, acho que dá uma igualada.”

16:34 A placar com maior folga do Santa Cruz diante do Sport no estádio do Arruda foi 3 a 0, que acabou acontecendo em duas oportunidades. A primeira pela Copa Brasil de 78 e a segunda pelo Campeonato Pernambucano de 2014. Por parte do Leão da Ilha do Retiro, a maior vitória no estádio Coral também foi 3 a 0 e aconteceu duas vezes. Uma pela Copa João Havelange e outra pelo Campeonato Nacional de clubes de 1974.

14:30 O Clássico das Multidões, como é conhecido o confronto entre tricolores e rubro-negros, chegará neste noite a marca de 539 jogos. No histórico do duelo, o Leão leva uma grande vantagem sobre a Cobra Coral. A equipe da Ilha do Retiro ficou com a vitória em 224 oportunidades, enquanto o Mais Querido venceu 163 vezes. Os outros 151 jogos ficaram no empate.

16:26 A última vez que Sport e Santa Cruz estiveram duelando foi pela partida de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro. Após ser derrotado por 3 a 0, o Leão bateu o tricolor por 1 a 0 – gol de Leonardo – e levou o confronto para os pênaltis, pois o regulamento não contava o saldo de gols. Nas penalidades, os rubro-negros venceram por 5 a 3 e se classificaram para a final.

16:20 O último confronto entre Santa Cruz e Sport no Arruda aconteceu no dia 6 de abril do ano passado. O duelo foi válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano e na ocasião o tricolor do Arruda acabou vencendo o confronto por 3 a 0, com gols Léo Gamalho (2x) e Renatinho.

16:14 Diferentemente do rival, o Sport fez poucas contratações para este início de temporada. O Leão manteve uma boa base. São apenas cinco jogadores novos no elenco: os goleiros Danilo Fernandes e Luís Carlos, o lateral-direito Alex Silva, o meia Élber e o atacante Samuel. Das saídas, a maior perca foi a do lateral-direito Patric. O artilheiro rubro-negro na Série A do ano passado retornou para o Atlético-MG, clube detentor de seus direitos.

16:12 O elenco Coral, em relação a última temporada, passou por grande reformulação. A equipe perdeu bastantes jogadores considerados titulares e, com isso, contratou até o momento 14 atletas: Bruno, Moisés, Danny Morais, Léo Veloso, Édson Sitta, João Paulo, Pedro Castro, Guilherme Biteco, Émerson Santos, Thiaguinho, Waldison, Anderson Aquino, Bruno Mineiro e Nathan.

16:08 O Sport participou apenas de um amistoso na pré-temporada. Em um evento realizado na Arena Pernambuco, o Leão recebeu o Nacional, do Uruguai, para a disputa da Taça Ariano Suassuna. O confronto, que também serviu para apresentar a torcida os novos contratados, teve como vencedor a equipe pernambucana. Com gols de Samuel e Danilo, os leoninos bateram o Decano por 2 a 1.

16:04 Na sua pré-temporada, o Santa Cruz participou de dois amistosos. O primeiro foi o duelo internacional, válido pelo troféu Chico Science, contra o Zalgiris Vilnius, da Lituânia. O tricolor do Arruda acabou empatando o confronto nos 90 minutos por 1 a 1 e foi derrotado, nos pênaltis, por 11 a 10. Diante da Raposa paraibana, os corais acabaram tendo uma atuação bem melhor e venceram por 3 a 0.

16:02 A partida desta tarde marcará a estreia do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. Este estadual teve início ainda em dezembro de 2014, mas não contou com os três clubes participantes da Copa do Nordeste (Sport, Náutico e Salgueiro) e com o Santa Cruz – quarto colocado na edição passada, mas ficou fora da primeira fase por conta de uma recomendação da CBF para que os clubes, que disputaram os campeonatos nacionais até fim do ano, utilizasse o mês de janeiro para realizar a pré-temporada.

16:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agorao clássico Santa Cruz x Sport, partida válida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2015, a ser disputada às 19h30 (horário de Brasília), no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.

