Sport é mais eficiente e vence Santa Cruz no primeiro clássico do Pernambucano

INCIDENCIAS : Partida válida pela 1ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2015, realizada no Arruda, em Recife, Pernambuco

Na noite desse sábado (31), Santa Cruz e Sport se enfrentaram na rodada inaugural do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2015, no Arruda. Mesmo longe de seus domínios, o Leão foi mais eficiente e superou a Cobra Coral por 3 a 0, com gols marcados por Danilo, de pênalti, e Élber, por duas vezes, ambos na etapa final.

Como era esperado por ser o primeiro jogo oficial, as equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, porém sem muitas emoções e com poucos lances ofensivos dos dois lados. No segundo, porém, o ritmo foi diferente e mais emocionante. Aproveitando os espaços, o Leão foi para cima e saiu em vantagem. Pouco depois, Alemão e Joelinton se desentenderam, sendo expulsos. Com o nervosismo do lado tricolor, o rubro-negro aproveitou duas vezes em contra-ataque para fechar o placar.

Com a derrota, o Mais Querido inicia o Hexagonal do Título, provisoriamente, na 6ª e última colocação, enquanto o time da Ilha do Retiro assume a liderança, a depender dos outros jogos, que serão realizados nesse domingo (1º).

Enquanto o tricolor volta a campo só no próximo domingo (8) às 17h (de Brasília), diante do Serra Talhada no Pereirão, o rubro-negro fará sua estreia na Copa do Nordeste na próxima quarta-feira (4), contra o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís. Pelo estadual, o clube da Praça da Bandeira encara o Náutico na Arena Pernambuco, também no domingo, mas às 19h30 (de Brasília).

Primeiro tempo de poucas emoções e placar fica inalterado

Assim como todo clássico e jogo de estreia, as equipes fizeram um começo equilibrado, procurando estudar o adversário e os espaços cedidos na defesa. Bem postados, os sistemas defensivos dos dois times controlaram os ímpetos ofensivos, impedindo que fossem criados grandes lances ofensivos e o placar não fosse alterado.

Dentro de seus domínios, o Santa Cruz teve a primeira boa oportunidade da partida. Após roubada de bola no campo defensivo, Pedro Castro recebeu no meio de campo e deu um lançamento primoroso para Waldison, que recebeu entre Ewerton Páscoa e Durval, passou pelos defensores, mas pecou na hora de finalizar e Magrão defendeu sem esforços.

Sem muitas emoções, o primeiro tempo foi marcado mais pelo nervosismo dos jogadores do que pelos momentos de empolgar o torcedor presente ao Arruda. Com pouca criatividade e objetividade dentro de campo, mandantes e visitantes rodaram a bola, mas sem conseguir chegar eficientemente, fazendo a etapa inicial terminar como começou.

Leão se mostra mais eficiente e sai com os três pontos fora de casa

Para a etapa final, Ricardinho e Eduardo Baptista optaram por não alterar as peças que começaram jogando, sem realizar substituições nas respectivas equipes. Ao contrário do primeiro tempo, o Santa Cruz começou melhor e mais incisivo nos cinco minutos iniciais, criando duas boas chances para tentar tirar o zero do placar.

A primeira veio após cobrança de bola parada. Em escanteio levantado por Pedro Castro, Waldison subiu livre de marcação, mas cabeceou sem levar perigo. Pouco depois, Thiaguinho fez boa jogada pela direita de ataque e tocou para Moisés, que se saiu bem dos defensores rubro-negros e tentou cruzar na pequena área, mas Magrão saiu bem do gol.

Explorando os espaços cedidos pela zaga tricolor, o Leão foi para cima em busca de tentar surpreender. Em um desses momentos, Régis recebeu na pequena área e foi derrubado por Bileu, com Marcelo de Lima Henrique assinalando o pênalti. Na cobrança, Danilo bateu rasteiro, com calma e tirando de Bruno, abrindo o placar no Arruda. Como todo clássico, a partida ficou quente, com Joelinton e Alemão se desentendendo e sendo expulsos, deixando as equipes com um a menos.

Pouco depois, porém, o Sport demonstrou forças para matar e administrar o jogo. Em contra-ataque veloz, Élber se infiltrou no meio da defesa coral e, na entrada da área, chutou forte e tirando do camisa 1. Nos minutos finais, o meia leonino recebeu bom cruzamento de Wendel, que tinha feito boa jogada, e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol, sacramentando a vitória do Leão no Arruda.