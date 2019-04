René Simões exalta atuação do Botafogo e elogia Sassá: "Entrou bem"

No último sábado (31), o Botafogo estreou com vitória no Campeonato Carioca de 2015, contra o Boavista. Com uma atuação convincente no segundo tempo, o Glorioso venceu o time de Saquarema por 1 a 0, graças ao gol marcado pelo zagueiro Roger Carvalho.

Na primeira etapa, o time de General Severiano não jogou bem. Errava muitos passes, não conseguia criar jogadas e executava lançamentos precipitados. O que deixou o técnico René Simões bastante irritado.

"No intervalo, perguntei aos jogadores que time estava jogando. Essa ligação direta, com bolas longas... Não treinei aquilo em momento algum. Perguntei onde arrumaram aquilo. Pedi aos jogadores para voltarem com o que tínhamos treinado. Lembrei que eles precisavam transferir para o jogo o que tínhamos treinado".

O comandante alvinegro também falou sobre o desempenho do time durante a segunda etapa da partida. René Simões destacou o bom preparo físico da equipe e a boa entrada no jogo do atacante Sassá.

"Abro parênteses para elogiar a preparação física, porque o Boavista começou a treinar antes, mas cansou mais do que o Botafogo. Um dos indicadores que nós tínhamos era que estávamos tocando pouco nas bolas paradas. Estamos corrigindo isso. O gol foi bom porque os jogadores estão acreditando no que está sendo trabalhado. Estávamos bem no lado direito com o Gilberto, mas ele teve queda no segundo tempo. Quisemos desgastar o lateral-esquerdo do Boavista. As substituições tiveram a ver com isso. Quando o Gilberto diminuiu a pressão, o Sassá entrou bem para continuar essa pressão", afirmou.

Por último, o treinador do Botafogo comentou sobre a entrada do atacante Jobson, que colocou fogo no jogo com suas boas jogadas pelos lados do campo.

"Não tive conversa particular. Por acaso, ontem ele veio atrás de mim, e conversamos. Tenho o tratado como a todos os outros. Com respeito e profissionalismo. Pode ser que esteja trocando o chip dele. Tomara que seja isso. E quando quer mostrar muito o jogador que é, acaba tropeçando nas próprias pernas", comentou.