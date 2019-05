Ricardinho lamenta chances perdidas pelo Santa Cruz e diz que pênalti desequilibrou o time

O técnico Ricardinho teve uma estreia nada agradável no comando do Santa Cruz. A derrota por 3 a 0 para o arquirrival Sport em pleno Estádio do Arruda, pelo Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano de 2015, logo no primeiro jogo oficial da equipe na temporada, deixou o torcedor bastante preocupado com relação ao desempenho na equipe no Estadual.

Ricardinho lamentou as chances perdidas na primeira etapa e até destacou o posicionamento da equipe antes de sofrer o primeiro gol, em pênalti convertido por Danilo.

“Quando se tem uma oportunidade num jogo equilibrado, tem que aproveitar. Um gol modifica o panorama. Tivemos a situação de criar duas ou três chances no início do segundo tempo com um volume de jogo maior. Nossa criação esteve bem, trabalhando grande parte do jogo. Tivemos oportunidades, mas infelizmente não conseguimos fazer com que virassem gols”, afirmou o treinador.

Apesar do revés para o maior rival, o comandante procurou mostrar tranquilidade e prevê uma evolução da equipe nos próximos compromissos.

"Foi um resultado ruim, perdemos o primeiro jogo em casa para o maior rival. Mas também vi coisas boas e temos que valorizar isso. Temos uma perspectiva interessante para o restante do campeonato. Vamos evoluir", completou.

Com o time ainda em formação, o Tricolor irá ao Sertão enfrentar o Serra Talhada. O embate será no próximo domingo (8), às 16h, horário local.