Al Ahli apresenta oficialmente meia Éverton Ribeiro

O meio-campista Éverton Ribeiro, ex-Cruzeiro, está de casa nova. O jogador foi apresentado em seu novo clube, o Al Ahli Club, dos Emirados Árabes Unidos. Para contar com o craque das duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, os árabes tiveram que desembolsar 15 milhões de euros. Dono de 60% dos direitos do jogador, o Cruzeiro recebeu aproximadamente 9 milhões de euros - cerca de R$ 25 milhões de reais.

Éverton Ribeiro, que usará a camisa 8 do clube árabe, revelou ter recebido propostas de outros clubes, mas a que mais agradou ao Cruzeiro foi a do Al Ahli. No clube árabe, o meio-campista receberá cerca de R$ 1,13 milhão por mês, fator que foi determinante para o atleta deixar o clube celeste.

O meia chegou ao Cruzeiro no início de 2013, após se destacar no Coritiba. Em dois anos, conquistou dois Campeonatos Brasileiro e um Campeonato Mineiro, além de ser duas vezes consecutivas o craque do Brasileirão. Devido as grandes atuações, o meia foi convocado por Dunga para dois amistosos da Seleção Brasileira. No clube mineiro, Éverton disputou 116 partidas, marcou 24 gols e deu 36 assistências.