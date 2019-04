Cruzeiro oficializa volante Willians, ex-Internacional

Na noite desta segunda-feira (2), o Cruzeiro anunciou a contratação do volante Willians, ex-Internacional. Para contar com o volante de marcação, o clube mineiro desembolsou R$ 3,2 milhões. O jogador chegará a Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e avaliações físicas e assinar contrato de três anos com o clube celeste.

O jogador chega a pedido do técnico Marcelo Oliveira, que com as saída de Lucas Silva para o Real Madrid, e Nilton, para o próprio Internacional, pediu a contratação de um volante a diretoria cruzeirense. Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (30), ainda antes da confirmação, o técnico da Raposa elogiou o novo contratado. "É um atleta que confrontamos várias vezes, tem um grande poder de marcação e é forte fisicamente. Um jogador que pode nos ajudar, pois tem características diferentes daqueles que temos no momento", disse Marcelo Oliveira.

Com a camisa do Internacional, Willians disputou 95 partidas, marcando quatro gols. O volante de 29 anos acumula passagens por Santo André, Flamengo, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 2009, e antes de se transferir para o Inter, atuou pela Udinese, da Itália.

Willians é a nona contratação do Cruzeiro para a atual temporada. Antes dele, Leandro Damião, Joel, Felipe Seymour, Pará, Fabiano, Mena, Arrascaeta e Riascos já haviam sido anunciados pela diretoria celeste.

Ficha técnica:

Nome completo: Willians Domingos Fernandes

Posição: Volante

Nascimento: 29/01/1986 - Praia Grande-SP

Altura: 1,75m

Carreira: Santo André (2006-2008); Flamengo (2009-2012); Udinese (2012); Internacional (2013-2015) e Cruzeiro (desde fevereiro de 2015)

Títulos: Campeonato Brasileiro (2009); Campeonato Gaúcho (2013 e 2014), Campeonato Carioca (2009 e 2011)