Palmeiras acerta contratação do goleiro Aranha por um ano

O Palmeiras oficializou, na tarde desta segunda-feira (02/02), a contratação do goleiro Aranha. Com vínculo de um ano, o jogador chega ao Verdão para disputar a titularidade da meta alviverde com Fernando Prass. O arqueiro é o 18° reforço do clube do Allianz Parque para a temporada.

Aranha ingressa ao Palmeiras após desavenças com o Santos, seu ex-clube. O goleiro chegou a entrar na justiça contra o time do litoral paulista alegando atrasos salariais. O jogador se mostrou animado com a formação do elenco palmeirense para o ano de 2015.

“É uma expectativa boa, o Palmeiras vem forte, montando um grupo muito forte, e isso anima qualquer atleta. Estou feliz por ser mais uma porta que se abriu para mim, ainda mais por ser um time da grandeza do Palmeiras. Estou muito contente”, afirmou ao site oficial do clube.

No ano passado, Fernando Prass se lesionou durante a reta final do Campeonato Paulista e por um longo período do Campeonato Brasileiro. Os seus suplentes, Bruno, Deola e Fábio, não obtiveram regularidade e cometeram falhas que influenciaram na má campanha do Palmeiras em 2014.

Aranha reencontrará o treinador Oswaldo de Oliveira, com quem trabalhou no Santos em 2014. Arouca também é outro companheiro com quem o goleiro atuou no clube da Baixada Santista e que agora também vestirá a camisa alviverde.

“Já ter trabalhado com o Oswaldo ajuda bastante, afinal, já conheço a metodologia dele, a maneira de trabalhar. É sempre bom chegar a um lugar em que já se conhece algumas pessoas e pode se sentir em casa mais rapidamente”, comentou.

O goleiro de 34 anos foi revelado pela Ponte Preta e ganhou destaque nacional após boas atuações no Campeonato Paulista de 2008, onde o time campineiro chegou à final e perdeu para o próprio Palmeiras. Em 2009, foi contratado pelo Atlético Mineiro, porém não conseguiu se manter como titular em Minas Gerais.

No ano de 2011, se transferiu para o Santos e participou de grandes conquistas do time alvinegro, como a Libertadores de 2011 e os Campeonatos Paulistas de 2011 e 2012. No ano passado, Aranha sofreu insultos racistas da torcida do Grêmio e o caso ganhou repercussão mundial.

Atualmente, o Palmeiras conta com cinco goleiros. Fernando Prass, Aranha e Jaílson serão os goleiros inscritos no Campeonato Paulista. O jovem Vinícius Silvestre deve ser o quarto nome a compor o elenco.