América e Porto saem em vantagem no Hexagonal da Permanência do Pernambucano

O América começou o Hexagonal da Permanência do Campeonato Pernambucano 2015 com vitória sobre o Vera Cruz. A vitória por 2 a 0 veio com gols de Mauro e Jackson, em jogo foi realizado na tarde desta terça-feira (3), no Estádio dos Aflitos, em Recife. Com o resultado, o Mequinha assumiu a liderança, à frente do Porto no saldo de gols, enquanto o Galo é o lanterna.

A partida mal iniciou e já foi paralisada aos dois minutos, quando o policiamento presente no estádio precisou sair para atender uma ocorrência. Após meia hora de paralisação, a situação foi resolvida. Logo quando o jogo foi retomado, o América teve um gol anulado, após a arbitragem indicar posição irregular de Mauro.

O time da casa continuou a dominar a partida até os 15 minutos. Depois, o Vera Cruz começou a pressionar. Aos 22 minutos, Cesinha teve ótima oportunidade e Gil fez uma espetacular defesa. O atacante do Galo das Tabocas, aniversariante do dia, pressionava, rondava a área do alviverde, mas não finalizava. Aos 42 minutos, Mauro abriu o placar em precisa cabeçada.

No segundo tempo, os visitantes foram decididos em busca do empate. Aos 19 minutos, Pará chutou e Gil fez outra boa defesa. Com o tempo, o Periquito equilibrou as ações e conseguiu ampliar o placar. Aos 24 minutos, o goleador Jackson completou cruzamento na área e mandou para as redes. Com a vantagem de dois tentos estabelecida, restou ao clube da Estrada do Arraial administrar o resultado e começar a fase final com o pé direito.

Porto também sai na frente ao bater o Pesqueira

O Porto seguiu os passos do América e também estreou com vitória. Em partida realizada no Estádio Antônio Inácio, o Gavião venceu o Pesqueira por 1 a 0, com gol de Kiros, em cobrança de penalidade máxima. O tento do artilheiro da Taça Eduardo Campos garantiu o time na vice-liderança do Hexagonal da Permanência, atrás do alviverde apenas no saldo de gols.

O primeiro tempo entre as duas equipes foi bastante equilibrado. A primeira oportunidade veio aos 13 minutos, com falta perigosa para os times da casa, enquanto os visitantes aproveitavam as investidas pelas laterais. A Águia chegou com mais perigo aos 27 minutos, através de Tiago Lima e quando era bem melhor em campo.

No segundo tempo, o jogo continuava sem ritmo, até que veio o lance decisivo. Aos 22 minutos, Dênis derrubou o atacante Caio dentro da área e o árbitro assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Kiros chutou forte no centro do gol, abriu o placar e marcou o único tento da partida, que permaneceu equilibrado até o fim.

Atlético é superior, mas fica no empate diante do Ypiranga

Diferente dos outros dois jogos disputados na tarde dessa terça-feira (3), Ypiranga e Atlético fizeram duelo sem vencedor. Mesmo com o Tatu-Bola sendo superior em boa parte da partida, as equipes ficaram no empate em 1 a 1, com gols de Rosembrick e Júnior, respectivamente. A igualdade deixa os clubes empatados no 3º lugar, com um ponto.

O primeiro tempo foi marcado pela falta de criatividade dos dois lados e poucos lances ofensivos que pudessem levar perigo aos goleiros. O primeiro bom momento veio pelos donos da casa e na reta final, através de bola parada. Surpreendendo, Rosembrick cobrou falta de longe e acertou o ângulo, dando a vantagem à Máquina, que era pressionada dentro de seus domínios.

Na etapa final, o panorama seguiu favorável aos visitantes, que demonstravam vontade dentro de campo. Mostrando o motivo da superioridade nas quatro linhas, o Tatu-Bola igualou o marcador. Após cobrança de escanteio na pequena área, Júnior aproveitou o bate-rebate e mandou para o fundo do gol.

Seguindo pressionando, o Atlético buscava a todo custo a virada longe de casa, mas não era criativo e pecava na objetividade. Nos minutos finais, o Ypiranga até tentou chegar ao ataque, mas esbarrou nas próprias limitações e o resultado terminou igualado.

Jogos da 2ª rodada do Hexagonal da Permanência

Sábado (7)

16h

Atlético x Porto - Paulo Petribu (Carpina)

20h

Pesqueira x América - Joaquim Brito (Pesqueira)

Vera Cruz x Ypiranga - Carneirão (Vitória de Santo Antão)