Emocionado, Barcos se despede do Grêmio: "Dia mais difícil da minha carreira"

No início da tarde desta terça-feira (3), Hernán Barcos fez seu pronunciamento de despedida do Grêmio. O atleta, referência no elenco gremista desde 2013, apenas deixou sua mensagem, seguida de perguntas dirigidas ao diretor executivo Rui Costa, que explicou sua saída para o futebol chinês. "A saída de Barcos é uma questão financeira para o Grêmio", avaliou o dirigente.

Barcos, o 'Pirata', chegou ao Grêmio para a temporada 2013 vindo do Palmeiras, em troca de vários jogadores do elenco gremista. Em 2013, a decepção do torcedor foi grande, com o atacante não chegando sequer perto da meta de marcar 28 gols no ano. Mas 2014 foi diferente para o jogador. Ele atingiu a artilharia do Campeonato Gaúcho e chegou ao total de 45 bolas na rede com a camisa do Tricolor, tornando-se o maior artilheiro estrangeiro da história do clube gaúcho.

"Hoje é o dia mais difícil de minha carreira, ter que pronunciar minha saída do Grêmio. É uma situação difícil que vivemos", iniciou o ex-capitão gremista na coletiva. "Falei com o presidente sobre a renovação, a gente se juntou. A ideia, tanto do Grêmio quanto minha, era a renovação, mas chegou uma oferta importante."

Barcos também comentou bastante sobre sua relação com o torcedor em Porto Alegre. "Eu nunca xinguei um torcedor, tive situações difíceis, de ser vaiado muitas vezes. Eu só aplaudi nessas situações, pois me coloquei na pele de cada um deles. Faz tempo que o Grêmio não ganha algo importante e eu sou mais um deles. Vou estar torcendo para o Grêmio onde estiver. Aprendi a amar este clube, me sinto parte dele."



Após as palavras do Pirata, o diretor Rui Costa tomou a palavra. "Queria, antes do Barcos se retirar, dizer que é um momento difícil para o Grêmio, clube do qual sou torcedor, difícil para mim. Não é comum essas entrevistas de despedida, geralmente acontecem ao anunciar um jogador, mas nós entendemos que era o mínimo que podíamos fazer por esse atleta que foi digno e correto dentro e fora de campo, que sempre esteve defendendo o clube."



O diretor também deixou claro que a saída do atleta é em função da questão financeira do clube. Dentro do que foi abordado e negociado, a oferta teve o acordo do clube e do jogador. "É importante que o torcedor saiba que houve uma negociação. De uma forma muito transparente, tomamos a decisão pelo acerto."



Como reposição à saída de Barcos, Rui Costa completou que o elenco do Grêmio oferece opções para o ataque e elogiou Marcelo Moreno. "Temos hoje esse atleta que é reconhecido por sua trajetória. Temos também outros jogadores jovens e outras alternativas táticas, que nos permitem projetar uma equipe forte, de peso, mesmo com a ausência do Barcos."



As principais alternativas para Luiz Felipe Scolari são Lucas Coelho, Éverton e Paulinho. No primeiro treino sem o Pirata, a alternativa de Felipão foi Lucas Coelho para jogar com Marcelo Moreno. Também foi testado um esquema com o meio de campo formado por Douglas, Éverton e Paulinho, com Moreno mais à frente. Não participaram do coletivo, Luan, com dores no pé, e Rhodolfo, com torcicolo.



Sobre o futuro do Grêmio, Barcos enfatizou em seu recado final: "Fiquem tranquilos que o grupo do Grêmio hoje é muito bom. Há muitos guris, muitos jovens e vão honrar o manto, como eu honrei. "