Reforço do Criciúma, atacante colombiano Perea é apresentado e se diz preparado para atuar

O Criciúma apresentou, oficialmente, nessa quarta-feira (4) o atacante colombiano Luís Alberto Perea, de 28 anos. Em entrevista na Sala de Imprensa Clésio Búrigo, no estádio Heriberto Hülse, onde foi anunciado, o jogador se mostrou empolgado com a oportunidade e apesar da dificuldade com o idioma, pretende mostrar que a linguagem do futebol ele entende. O contrato assinado com o Tigre vai até final da temporada de 2015.

Perea falou um pouco em sua apresentação: "Estou preparado e muito feliz. O time e o treinador falam muito comigo, acho que esperam muito de mim. A torcida não me conhece muito, mas faço muitos gols e quero mostrar isso no Criciúma. Gosto de jogar na frente, no centro do ataque, mas também atuo pelos lados. Sou um atacante forte, gosto muito de ter a bola. Ano passado fiz muitos gols, e vou fazer de tudo para fazer aqui também".

Seu primeiro clube na carreira foi o Atlético Nacional, da Colômbia. Depois, ele passou por diversos times, como o La Equidad, Llaneros, Real Cartagena, Deportes Tolima, Léon de Huánuco, Deportivo Quito, Everton Viña e Dallas. O atacante estava atuando pelo Universid San Martin, do Peru, onde obteve destaque e interessou para a diretoria do clube catarinense.

Essa seria a segunda negociação entre o jogador e o Criciúma. Em junho de 2014, o Universid San Martin não liberou Perea, por ser um jogador importante para o time, adiando a contratação do atacante. Sua estreia em solos catarinenses pode acontecer na quinta-feira (5), contra o Avaí na Ressacada.