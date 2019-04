Caixa reduz oferta por patrocínio máster e acerto com Cruzeiro fica mais distante

A temporada 2015 começou, mas o Cruzeiro vive uma indefinição quanto ao patrocínio máster de sua camisa. O clube esteve bem próximo de fechar negócio com a Caixa Econômica Federal, que demonstrou grande interesse em patrocinar a Raposa, porém o banco estatal diminuiu a oferta inicial em 25%. Especula-se que os valores que giravam em torno dos R$20 milhões, passou para R$15 milhões, o que fez a diretoria celeste repensar na parceria e já começar a buscar outras empresas interessadas no patrocínio máster, conforme adiantou o diretor de marketing do Cruzeiro, Marcone Barbosa.

"Ainda estamos trabalhando, procurando outras empresas. A Caixa Econômica não se posicionou em relação a investimentos no futebol em 2015. Ainda não tivemos o retorno. Eles não estipularam prazo. Continuamos em contato com eles, semanalmente a gente se fala, mas a situação de momento é que continua indefinido", revelou Barbosa.

O diretor de marketing também revelou que a Caixa já havia tentado investir no Cruzeiro anteriormente, porém, a Raposa ainda tinha contrato em andamento com o Banco BMG, antiga patrocinadora máster da equipe, e por esse motivo, o negócio acabou não evoluindo.

A indefinição de patrocinar o clube celeste por parte do banco estatal, se deve pela decisão se vão ou não continuar investindo no futebol, caso continuem, a direção da Caixa deve voltar a fazer uma proposta para o Cruzeiro, segundo Marcone Barbosa.

“A Caixa ainda passa por um processo interno de definição para ver se continuarão investindo no futebol. E continuando a investir no futebol, o caminho é natural que haja uma proposta para o Cruzeiro. O que há de novo, e que eles já passaram para a gente no ano passado, é que investiriam no mercado mineiro em 2015. Mas o Cruzeiro não ficou parado. Estamos conversando com outras empresas também, sem ainda uma definição de quem patrocinará o Cruzeiro em 2015”, finalizou o diretor.

Atualmente, o Cruzeiro conta com dois patrocinadores em sua camisa. A marca da empresa de laticínios Cemil é estampada na altura da omoplata, enquanto a empresa de alimentos Vilma, possui a logomarca nas mangas.