Mogi Mirim e Santos medem forças visando manter boa sequência no Paulistão

Após iniciarem com vitória a disputa do Campeonato Paulista de 2015, Mogi Mirim e Santos se enfrentam para manter os 100% de aproveitamento na competição, nesta quarta-feira (4), no estádio Romildo Ferreira, às 22h (horário de Brasília).

O Sapo estreou bem fora de casa contra o XV de Piracicaba, no Barão de Serra Negra e conseguiu três pontos importantes ao vencer por 1 a 0, assumindo a segunda posição no Grupo 1 que conta ainda com São Paulo, Red Bull Brasil, Ituano e São Bernardo. Os dois primeiros, aliás, também ganharam suas partidas e disputa pela classificação à próxima fase promete ser acirrada.

Já o Alvinegro começou sua caminhada no torneio jogando na Vila Belmiro para um público de quase 10 mil pagantes. Com o apoio da torcida, o triunfo veio fácil sobre o Ituano, atual campeão paulista, por 3 a 0. Destaque para o atacante Geuvânio que marcou dois gols . Dessa forma, o Peixe assumiu o primeiro lugar do Grupo 4, seguindo à frente de Bragantino, Capivariano, XV de Piracicaba e Penapolense.

No histórico de confronto entre os dois, o time da Baixada Santista leva a melhor. São 18 vitórias contra sete do Mogi, além de 12 empates. No último embate, uma sonora goleada do clube praiano por 5 a 2. Nessa ocasião, Arouca e Leandro Damião ainda vestiam a camisa da equipe e anotaram seus gols. O triunfo mais recente do Carrossel Caipira foi em 2012 por 3 a 1.

Com nova iluminação em estádio, Mogi não deve ter muitas modificações

Após a boa estreia fora de casa, o técnico Claudinho Batista não deve efetuar nenhuma modificação entre os 11 iniciais, ao menos foi isso que o treinamento da noite desta terça-feira (3) deixou transparecer. A atividade foi realizada no período noturno porque o estádio "Romildão" recebeu um novo sistema de iluminação e os atletas precisam se adaptar à mudança.

A partir de agora os refletores estarão localizados em quatro pontos, com exatamente 30 luminárias em cada um. O serviço foi implantado pela empresa Sol Led e todo o processo contou com a presença do presidente Rivaldo, tendo em vista a necessidade de que o serviço fosse agilizado para o primeiro jogo em casa.

O pentacampeão, aliás, parabenizou o Sapo no último domingo (1°), quando o clube completou 83 anos de história. Em uma rede social, o ex-jogador deixou uma mensagem comemorativa pelo aniversário e pela vitória conquistada no dia anterior.

"Nada melhor do que uma vitória ontem contra o XV de Piracicaba para comemorar hoje o aniversário do Mogi Mirim Esporte Clube. Parabéns Sapo pelos 83 anos anos de sucesso", comemorou.

Peixe vai sem Cicinho e Valencia para o jogo

O técnico Ederson Moreira enfrenta um problema comum a todos os técnicos dos grandes clubes no início de temporada. Alguns dos reforços contratados pela diretoria chegaram recentemente e ainda não reunem condições para estrear pelo Santos. São os casos de Cicinho e Valencia que ainda não reunem condições para atuarem os 90 minutos.

Outra dificuldade é a de regularização dos atletas. O goleiro Vanderlei deve assumir a titularidade da equipe, se estiver regularizado. É o caso também do meio campo Marquinhos Gabriel que pode, ao menos, ficar no banco, conforme explicou o comandante alvinegro.

"Talvez o Valencia demore um pouco mais, para fazer um trabalho especial. O Marquinhos e o Vanderlei, se regularizados, estarão relacionados. Precisa esperar", comentou.

Mesmo sem poder contar com esses atletas, Ederson ganhou uma grata surpresa após a primeira partida. O meia Chiquinho, que atuou como lateral, se apresentou muito bem frente ao Ituano e recebeu elogios do treinador, sem antes avisar que a briga pela titularidade será acirrada.

"Poucas pessoas deram valor para o Chiquinho. Ele não é lateral, é meia. Jogou comigo com 16 anos no Atlético-MG, mas pode fazer muito essa função de lateral-esquerdo. Sei do potencial. Essa briga (por posição) é acirrada, isso é bom", ressaltou.

Para o estadual, esse será o elenco alvinegro, já que a diretoria do Peixe não irá atrás de novos atletas agora, mas somente para o Campeonato Brasileiro. Ao menos neste momento, as negociações com o zagueiro Leandro Almeida, do Coritiba, e Walter, do Fluminense, foram encerradas.