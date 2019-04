Sérgio Soares enxerga evolução no Bahia: "A gente precisa melhorar bastante"

Após estrear com derrota no Campeonato Baiano, no último domingo (1º), diante do Vitória da Conquista, o Bahia recuperou a auto-estima diante da torcida na estreia da Copa do Nordeste. Contra o Campinense, mesmo com vitória minúscula, a atuação foi suficiente para que agradasse os torcedores presentes à Fonte Nova.

Um dos que se mostrou satisfeito com o triunfo dentro de casa foi o treinador Sérgio Soares, que elogiou a postura da equipe e garantiu ter enxergado uma evolução dentro de campo. Sérgio afirma que irá pedir mais frieza aos jogadores, uma vez que o tricolor poderia ter goleado, não fossem as chances desperdiçadas.

"Houve uma evolução. A equipe trabalhou bem, criou oportunidades. Tivemos cinco chances claras e mais outras três com possibilidade real de gol. Quando você não faz, cria-se dificuldade. Do meio para o final da partida, começamos a errar asses, o adversário cresce e você começa a cansar por ter que correr atrás dessa bola", afirmou o comandante.

"Eu considero que o Campinense teve uma chance de gol durante o jogo, justamente nesse período. Temos que corrigir, algumas coisas, tem que ter frieza para finalizar. No geral, a equipe teve uma evolução, principalmente pelo campo (da Arena Fonte Nova), com condições de praticar o futebol com qualidade técnica", completou.

Por ser início de temporada, Soares admite alguns erros primordiais, porém reconhece que as falhas serão corrigidas com os treinamentos. De acordo com o comandante, os principais pecados foram na criação e na marcação, que precisarão ser valorizados com o passar do tempo.

"O bom é quando você está criando. O duro é não criar, o que a gente precisa melhorar bastante. Quero mais velocidade, marcação mais forte, dobrar a marcação. Em determinados momentos, conseguimos fazer isso, mas quero em pelo menos 80% do jogo. Mas isso demanda muito treinamento", ressaltou.

O Bahia agora volta suas atenções para o estadual. Neste sábado (7), o time encara o Jacobina às 19h30 (de Brasília), novamente dentro de seus domínios. Pelo regional, volta a campo na próxima quarta-feira (11) às 22h20 (de Brasília), quando duela diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Ambos serão válidos pela 2ª rodada dos respectivos certames.