Flamengo goleia Barra Mansa e consegue primeira vitória no Campeonato Estadual

INCIDENCIAS : Partida válida pela 2ª Rodada do Campeonato Carioca de 2015, jogada no Estádio do Maracanã. Público: 14. 443 pessoas.

Após o empate por 1 a 1, no Moacyrzão contra o Macaé na estreia pelo Campeonato Carioca, o Flamengo recebeu o Barra Mansa no Maracanã pela 2ª rodada, buscando a primeira vitória no campeonato estadual.

O Flamengo foi para a partida com três mudanças em relação ao time que estreou no campeonato, o goleiro Cesar e o lateral-direito Pará entraram no lugar de Paulo Victor e Léo Moura, ambos se lesionaram na partida de estreia contra o Macaé, além da entrada de Márcio Araújo no lugar de Cáceres, por opção de Luxemburgo.

O Barra Mansa foi com a mesma equipe que usou na estreia pelo campeonato, na derrota por 1 a 0 contra o Volta Redonda, no Estádio do Trabalhador. O único desfalque da equipe, era o meia Jefferson, lesionado, que não pode jogar também na primeira partida da equipe no estadual.

As equipes voltam a campo para a terceira rodada do estadual, o Flamengo joga no sábado (07), contra o Resende, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h30, enquanto o Barra Mansa enfrenta o Friburguense, também no Raulino de Oliveira, porém no domingo (08), às 17h.

Com gols de Cirino e Arthur Maia, Flamengo domina o Barra Mansa

O jogo começou com o Flamengo pressionando a equipe do Barra Mansa, logo no primeiro minuto de jogo, o Rubro-Negro quase abriu o placar com Éverton, após o erro na saída de bola do adversário, Cirino rolou para o meia-atacante que chegou chutando de primeira e a bola raspou a trave.

Acoado, o Barra Mansa ficou inteiro no campo de defesa sendo sufocado pelo Flamengo. Aos 14 minutos quase saiu o primeiro gol do Rubro-negro com Nixon batendo e o goleiro Thiago Leal fazendo ótima defesa e bola bater no travessão, após Marcelo Cirino rolar para trás a bola dentro da área.

Sem perder o domínio da partida, o Flamengo enfim abriu o placar, aos 22 minutos, depois de ótimo lance de Éverton pela esquerda, ele achou Marcelo Cirino livre, que ajeitou o corpo e bateu rasteiro no canto esquerdo, marcando o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra!

O Flamengo manteve-se melhor tendo chances de ampliar ao placar, sem dar oportunidades ao Barra Mansa. Aos 41 minutos, o time de Vanderlei Luxemburgo aumentou o marcador, após cobrança de escanteio com o baixinho Arthur Maia de cabeça, aparecendo de surpresa e fazendo também o seu primeiro gol com a camisa do Rubro-negro carioca. E com total domínio do Flamengo, encerrou-se o primeiro tempo.

Golaço de Canteros consolida vitória rubro-negra

Na etapa complementar, o Flamengo seguiu mandando na partida, deixando a equipe do Barra Mansa totalmente sem ação durante os minutos iniciais do segundo tempo. Logo aos dois minutos, Éverton sofreu falta na entrada da área, o argentino Hector Canteros bateu e acertou o ângulo do goleiro Thiago Leal, marcando um belíssimo gol de falta, ampliando para 3 a 0.

Sem dar chances ao adversário, o Flamengo não perdeu a oportunidade de marcar mais um gol, aos oito minutos, Nixon achou Marcelo Cirino em ótima posição, o atacante recebeu a bola e deu um toque sutil para tirar do goleiro e a bola morrer mansinha no fundo da rede, marcando o seu segundo gol na partida e consolidando a goleada rubro-negra no Maracanã.

Com o placar elástico totalmente favorável e o resultado já consolidado, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas sem perder o controle da partida. A equipe de Vanderlei Luxemburgo ainda teve chances claras para aumentar a goleada, com Marcelo Cirino e Canteros, em jogada ensaiada em cobrança de falta, porém em ambas as chances o goleiro Thiago Leal fez ótimas defesas.

Sem sustos, o Flamengo fez o tempo passar e garantiu a primeira vitória no Campeonato Carioca contra o frágil time do Barra Mansa, somando a quatro pontos e alcançando a 2ª posição na tabela de classificação. A equipe visitante segue sem somar pontos e amarga a última posição no campeonato.