Ricardo Drubscky lamenta resultado negativo do Vitória ante Confiança

A estreia do Vitória na Copa do Nordeste não foi das melhores. Favorito a ficar com a vaga do Grupo A, o Leão da Barra, que vinha de um empate sem gols pelo o Campeonato Baiano, novamente não encontrou o caminho das redes. Pecando bastante nas finalizações, o rubro-negro acabou sendo derrotado por 1 a 0.

Depois do embate, o técnico Ricardo Drubscky deixou claro que a atuação dos seus jogadores não foi nada satisfatória. Apesar disso, o comandante acredita que o resultado poderia ter sido melhor, pois, segundo ele, o rubro-negro baiano conseguiu criar ótimas oportunidades de gols e acabou não sabendo finalizar bem.

“Não fizemos uma partida primorosa, não foi uma partida muito boa, mas criamos as melhores oportunidades e não fizemos. Não fiquei satisfeito com a partida, mas acho que em temos de resultados o Vitória poderia sair melhor. A equipe do Confiança estava empolgada, dentro de casa, apresentou um volume de jogo e veio pra cima. Nós não conseguimos jogar nos primeiros minutos de partida”, avaliou o comandante rubro-negro.

Mesmo com a insatisfação pelo mau rendimento, o técnico Ricardo Drubscky afirmou que isso é natural, porque o grupo ainda está em um inicio de trabalho. De acordo com o treinador, a equipe precisa articular melhor as jogadas para marcar gols e conseguir ficar com os resultados positivos.

“Se pegar o jogo contra o Bahia de Feira, tivemos várias oportunidades de gol. Sem dúvida pecamos no último toque. No jogo contra o Moto, tivemos no final oportunidades claríssimas. Hoje, só com o Neto Baiano, foram três oportunidades muito claras. Não fomos um primor de equipe, mas tivemos as melhores oportunidades. É um processo inicial. Precisamos articular melhor nosso jogo para fazer as coisas acontecerem”, comentou.

Ricardo Drubscky também analisou o momento do atacante Neto Baiano, que teve boas oportunidades para balançar as redes, mas não obteve um bom aproveitamento.

“O Neto é um jogador de um coração, de um perfil batente despojado. Chega até a ser infantil em algumas declarações naquele sentido puro, ingênuo. Lógico que ele lutou muito, buscou muito, pecou nas finalizações, mas outros também pecaram. São conjunturas que a gente tem que analisar em uma maneira geral”, falou.