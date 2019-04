Wagner faz tratamento, não treina e Cristóvão testa equipe com Marlone entre os titulares

O técnico Cristóvão Borges teve problemas na equipe tricolor para a partida de domingo (8), contra o Bangu, no Maracanã, às 17h (de Brasília). Na goleada por 4 a 1 sobre o Nova Iguaçu, o treinador perdeu o lateral-direito Renato e o meia Wagner por lesões. Wellington Silva, que teve boa atuação na partida, e Marlone, devem ficar com as vagas na equipe.

O caso de Renato é mais complicado. O lateral-direito teve um estiramento muscular na coxa direita. Já Wagner, tenta se recuperar das dores no tornozelo esquerdo. O meia realizou tratamento com fisioterapia na tarde desta sexta-feira, mas não treinou com o grupo no gramado das Laranjeiras e não deve jogar domingo.

Sem Wagner, o meia Marlone, que entrou no lugar do camisa 10 contra o Nova Iguaçu, terá sua primeira oportunidade como titular do Fluminense. No lugar de Renato, Wellington Silva, que retornou ao clube em 2015 após ser emprestado em 2014 para o Internacional, ganha a vaga. O lateral foi bastante elogiado na goleada tricolor na rodada passada.

Essas são as únicas alterações de Cristóvão Borges na equipe, o resto do time permanece o mesmo. O Fluminense deve ir a campo com Diego Cavalieri; Wellington Silva, Henrique, Victor Oliveira e Giovanni; Edson, Jean, Vinícius e Marlone; Lucas Gomes e Fred.