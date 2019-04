Embalado por goleada na última rodada, Flamengo enfrenta Resende

Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, marcada para as 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

INCIDENCIAS : Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, marcada para as 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Na noite deste sábado (07), às 19h30, o Flamengo entrará em campo pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2015, contra o Resende, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com quatro pontos somados até o momento, o Lobo Guará promete fazer um jogo ofensivo, buscando a vitória contra o rubro-negro.

Também com quatro pontos conquistados e vindo de uma vitória por goleada de 4 a 0 sobre o Barra Mansa na última rodada, com dois jogadores marcando seus primeiros gols pela equipe, o Flamengo parece estar embalado e confiante num resultado positivo. O time do Resende vem de um empate em casa por 1 a 1 contra o Tigres, no Estádio do Trabalhador.

Luxa mantem equipe que venceu o Barra Mansa

Após goleada na segunda rodada, conquistando a primeira vitória da equipe no campeonato estadual, o comandande do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, irá manter a equipe para o confronto diante do Resende. Ainda sem poder contar com o goleiro Paulo Victor e o lateral-direiro e capitão Léo Moura, Cesar e Pará seguirão na equipe titular.

Márcio Araújo que por opção do treinador atuou no lugar do paraguaio Cáceres, também será mantido. Os atacantes Paulinho e Eduardo da Silva e o meia Gabriel não estão relacionados para a partida, pois ainda fazem trabalhos especiais de fortalecimento muscular, afim de evitar lesões.

Luxa mostrou-se preocupado e sabe que não encontrará o gramado do Raulino de Oliveira em boas condições para a partida, no entanto, o comandante rubro-negro entende que esse tipo de coisa acontece e mantem a magia do Campeonato Carioca.

"Lá em Volta Redonda o gramado era bom, agora parece que está ruim. Em Macaé o gramado é bom, deu para jogar bem. Tem que jogar, os jogos no interior aqui são complicados. Não tem estádios que recebam bem as equipes. Alguns são acanhados. Mas é o campeonato estadual, com toda a sua essência, aquela coisa antiga. Mandamos filmar o Resende para não chegar sem conhecimento do adversário. Já estão com todo o material para nos passar, para eu poder preparar a equipe.", comentou Vanderlei.

Resende irá com o mesmo time que empatou com o Tigres

Sem desfalques para a partida contra o Flamengo, o treinador Édson Souza afirmou que irá manter a mesma equipe que empatou em 1 a 1 com Tigres para o confronto contra o rubro-negro. Além disso, o comandante da equipe do sul do estado disse que irá buscar a vitória em Volta Redonda.

"O Resende tem um estilo de jogo muito bem definido e vamos em busca de um resultado positivo, mesmo respeitando o Flamengo e sua tradição", falou Édson Souza.

Uma das principais jogadas da equipe do Resende é a cobrança de lateral em direção a área. Nas duas últimas partidas pelo Campeonato Carioca, esta jogada foi fatal, resultando em gols, na vitória contra o Bonsucesso na estreia e no empate com o Tigres, no Estádio do Trabalhador.

Um dos destaques da equipe do Resende, o atacante Jhulliam, que marcou o seu primeiro gol pela equipe na última rodada prometeu uma postura ofensiva da equipe diante do Flamengo. "Não tem negócio de ir pra administrar o jogo, não. A gente vai buscar a vitória. Tem que estar sempre confiante", assegurou Jhuliam.