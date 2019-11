Após primeira vitória, Diego Aguirre comenta polêmica no Internacional: "A escalação passa por mim e minha comissão"

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Novo Hamburgo neste sábado (7), no Beira-Rio, a primeira do Internacional no Campeonato Gaúcho, o técnico Diego Aguirre concedeu entrevista coletiva à imprensa. O comandante colorado voltou a responder sobre as declarações do presidente do clube, Vitório Píffero, que colocou opiniões diferentes as de Aguirre sobre a escalação do Inter. O uruguaio também comentou sobre a lista de atletas inscritos para a Libertadores e as melhoras a serem feitas e analisadas na equipe. " No jogo de hoje, a equipe construiu coisas boas, mas na verdade não pode perder tantas situações de gol . Foi ao ataque, gerou chances, mas não pode perdê-las assim ", avaliou o técnico colorado sobre a vitória adquirida com gol de pênalti, em lance questionável, convertido por Alex.

O grande interesse acerca do Internacional é sobre a estreia do meia Anderson, ex-Grêmio e que estava no Manchester United. "O principal é verificar o nível físico e o ritmo de jogo. O Anderson vem fazendo trabalhos individuais e segunda-feira trabalha com o grupo", comentou o treinador. O próximo compromisso do Inter é na quarta-feira, contra o Cruzeiro, em Gravataí. Aguirre não garantiu a presença da contratação e disse que não há nada definido sobre seu primeiro jogo com a camisa colorada.

Uma das polêmicas durante a semana foi uma declaração do presidente do Internacional, Vitório Píffero, que opinou a respeito de suas preferências sobre a escalação em campo. Ao ser confrontado com essa questão, o técnico não perdeu a compostura e respondeu com tranquilidade: "Respeito muito as opiniões, todos pensam em escalações diferentes, sobre um nome ali, ou que outro poderia ter jogado. Obviamente respeito muito o presidente também".



Enfático, Aguirre apresentou um pouco de sua metodologia: "A escalação passa por mim e minha comissão. Temos uma planificação e damos oportunidade para os jovens, para o futuro. Estamos pensando não só jogo a jogo, mas também para frente, com a ambição de deixar os jogadores em um bom nível", completou.

Por fim, sobre a lista de 30 jogadores que devem ser inscritos para a Copa Libertadores, o técnico uruguaio concluiu: "Já tenho ideia, sim, viemos trabalhando com aproximadamente isso, 30, às vezes 29 jogadores...". Já sobre a definição do time que estreia fora de casa na competição sul-americana daqui a 10 dias, Diego Aguirre tratou de despistar e comentou sobre a importância dos dois jogos que restam pelo campeonato gaúcho antes do compromisso.