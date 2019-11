Internacional derrota Novo Hamburgo pelo placar mínimo

Na estreia do zagueiro Réver, o Internacional de Diego Aguirre teve titulares poupados. A dez dias da estreia na Copa Libertadores, jogando em casa no Beira-Rio, os minutos iniciais foram favoráveis ao Novo Hamburgo. O time anilado criou boas chances, mas não conseguiu o gol . O Inter, por sua vez, fez o 1 a 0 em pênalti cobrado por Alex. O colorado venceu a primeira no Gauchão e chegou aos 5 pontos. Já o Novo Hamburgo perdeu a primeira e ficou com 4.

Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Cruzeiro fora de casa, na quarta-feira, às 22h. O Nóia encara o União Frederiquense também na quarta, 20h30.

Internacional joga pouco, mas consegue gol em pênalti polêmico

No primeiro tempo, o Novo Hamburgo começou abusado e envolvente no Beira-Rio. Sem estranhar a casa adversária, o ataque do Nóia mostrou serviço nas triangulações de Thiago Humberto, Willian e Jonas, com boas descidas do lateral Paulinho e tendo Leandrão como referência. Logo no primeiro giro do cronômetro, o centroavante já teve conclusão com defesa de Muriel. Até a pausa para hidratação, o anilado possuía seis conclusões contra a meta do goleio colorado, enquanto o Internacional era tímido demais nas criações.

Só aos 26, em levantamento de Alex, Alan Costa se atrapalhou no cabeceio e a bola se perdeu na linha de fundo, em conclusão do Inter. A partida começou a ficar picotada, com muitas faltas marcadas e com os cartões amarelos a surgir para os dois lados. Bertotto recebeu o segundo no campeonato. Magrão, volante do Nóia, também foi amarelado. O calor contra as condições físicas dos muitos veteranos do time anilado fizeram o ritmo baixar.

Na última chance dos azuis, aos 43, Leandrão foi lançado, parou na grande área e encontrou Thiago Humberto, que finalizou para mais uma defesa do arqueiro Muriel. No fechar das cortinas, Rafael Moura caiu na grande área em disputa com Fred e Luís Teixeira Rocha marcou a penalidade máxima. Após muita reclamação dos visitantes, Alex cobrou de perna esquerda e abriu o placar antes do intervalo. Gol de número 70 dele com a camisa colorada.

Novo Hamburgo busca o empate de todas as formas, mas Inter segura a vitória

Logo no início da etapa complementar, Aguirre inseriu em campo a frente formada com Vitinho e Nilmar, nas saídas de Luque e Rafael Moura. O "He-Man" saiu vaiado no Beira-Rio, depois de mais uma atuação em que pouco participou, fora o lance do pênalti. O Nóia também mexeu com a entrada de Crispim na vaga de Luan.

Outro ingressante, este do intervalo, Márcio incomodou a defesa do Inter nas chegadas em velocidade. Surgiu grande chance em cobrança de falta aos 20, com desvio de cabeça e a bola passando muito próxima da trave de Muriel. Na sequência, novamente Márcio tentou o cruzamento e a zaga afastou pela linha de fundo, em momento de pressão anilada.

Em resposta colorada, Alex cruzou a redonda e Nilmar, livre, desviou para fora, quando já eram jogados 28 minutos. Aos 32, a entrada de mais um ícone do futebol gaúcho: Luiz Mário, 38 anos, ex-Grêmio. Foi a última mudança do técnico Roger, que tirou Thiago Humberto. No minuto seguinte, Dê arrancou e chutou forte pela linha de fundo, à esquerda da meta de Muriel, na melhor chance de empate do Nóia.

Na nuvem de pressão do Novo Hamburgo, a última mexida do Inter: saída de Valdívia, entrada de Alisson Farias. Do outro lado, Luiz Mário chamou a responsabilidade, chutou a gol, cobrou escanteio, mas nada de empatar o marcador. Até o goleiro dos anilados viajou até a grande área colorada. Com o apito final, o Inter comemora a primeira vitória no Campeonato Gaúcho.