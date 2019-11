Jogo Sport x Náutico no Campeonato Pernambucano 2015 (1-0)

21:29 Obrigado a você que acompanhou ao Clássico dos Clássicos conosco! Siga nosso perfil no twitter e acompanhe todas as notícias do seu time!

21:25 Pelo Pernambucano, o Leão encara o Salgueiro, na próxima sexta-feira (13), no Cornélio de Barros. O Timbu, porém, joga na quarta-feira (11), diante do Serra Talhada, na Arena Pernambuco

21:23 Agora, o Sport volta a campo na próxima quarta-feira (11) pela Copa do Nordeste, quando recebe o Coruripe, na Ilha do Retiro, às 20h (de Brasília). O Náutico, por outro lado, só joga no próximo sábado (14), diante do Moto Club, no Castelão de São Luís, às 17h20 (de Brasília)

93' Final de jogo na Arena Pernambuco para Sport 1x0 Náutico! Gol de Samuel, aos 26 do 1º tempo, dá vitória ao Leão!

91' Gol anulado do Náutico! Após bate-rebate na pequena área, a bola ia entrando no gol, mas Patrick Vieira, em posição irregular, completa e a arbitragem impugna o lance

90' Três minutos de acréscimo!

84' Última mudança no Timbu! SAI Renato, ENTRA Guilherme

84' Cartão amarelo para Renato, do Náutico!

83' Bem postada, a defesa do Sport evita os ataques do Náutico, que também são poucos devido à falta de criatividade alvirrubra

79' UHHHHHHHHHHHHHHH! No primeiro lance em campo, Jefferson Nen corta Durval e chuta no ângulo, mas Magrão faz boa defesa e evita o empate

78' Tentando buscar mais ímpeto ofensivo, Moacir Júnior realiza a penúltima alteração no Náutico. SAI Bruno Alves, ENTRA Jefferson Nen

76' Cartão amarelo para Ronaldo, do Sport!

76' Cartão amarelo para Gastón Filgueira, do Náutico!

72' Eduardo Baptista promove a última modificação no Sport no jogo! SAI Régis, ENTRA Élber

68' UHHHHHHHHH! Após blitz na defesa do Sport, a bola sobrou viva com Josimar, que faz o pivô para Flávio. O zagueiro do Náutico dominou, mas chutou mal

66' Substituição no Sport! SAI Danilo, ENTRA Ronaldo

64' Administrando a vantagem construída na etapa inicial, o Sport tenta explorar os erros do Náutico para tentar ampliar

61' Substituição no Náutico! SAI Jefferson Renan, ENTRA Patrick Vieira

58' Daqui a pouco Patrick Vieira irá estrear no Náutico!

53' Segundo tempo segue no ritmo do primeiro, com a partida truncada no meio e com as melhores oportunidades em favor do Sport

50' UHHHHHHHHHHHHHHH! Diego Souza recebe lançamento primoroso e serve Régis, que dribla um zagueiro e chuta para fora da marca do pênalti

48' UHHHHHH! No primeiro lance de perigo do segundo tempo, Régis cobra falta com perfeição e bate por cima do gol, assustando Júlio César

46' Bola rolando na etapa final para Sport 1x0 Náutico!

20:29 Sport vem com modificação para o segundo tempo. SAI Rithely, ENTRA Neto. De acordo com Eduardo Baptista, a mudança é tática

20:24 Já já a bola voltará a rolar na etapa final! Não saiam daqui!

20:19 "Achei que foi mão (do Samuel). Foi um lance estranho", garantiu Júlio César, goleiro do Náutico, no lance do gol rubro-negro, que gerou polêmica por uma possível falta de Danilo em cima do arqueiro

20:17 "Eles não tiveram tantas chances e estamos bem postados", afirmou o zagueiro Ewerton Páscoa, do Sport, ao fim do primeiro tempo

45+1' Final de primeiro tempo na Arena Pernambuco para Sport 1x0 Náutico! Gol de Samuel, aos 26 minutos, dá vantagem ao Leão ao intervalo

45' Cartão amarelo para Rodrigo Mancha, do Sport!

45' Arbitragem assinala um minuto de acréscimo

43' Cartão amarelo para Régis, do Sport! Meia do Leão recebe o cartão após falta dura em João Ananias

37' Após saída no vácuo de Magrão, Josimar tenta de bicicleta, mas isola a bola

35' Náutico tenta chegar ao ataque para tentar equilibrar, mas peca na saída de bola e perde a oportunidade de criar bons momentos

31' UHHHHHHH! Vitor recebe de Rodrigo Mancha e chuta cruzado, mas Samuel não alcança

29' Gol faz Sport crescer na partida e chegar com mais perigo. Régis lançou Diego Souza, mas Júlio César cortou primeiro

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! SAMUEL! Após bate-rebate na pequena área e com direito a duas furadas de Danilo, a bola sobra com Samuel, que manda para o fundo do gol. Sport 1x0 Náutico

20' Consistente na defesa, o Náutico vai segurando todas as formas de ataque do Sport, fazendo com que o placar permaneça zerado

18' Partida perde ritmo do início e equipes optam por se estudar em campo, uma vez que as jogadas não são criadas com eficiência

14' Renê faz fila e toca para Diego Souza, que invade a área, mas não consegue finalizar e perde boa chance

12' Vitor faz boa jogada e lança Danilo, mas a arbitragem assinala incorretamente o impedimento

9' Primeiro tempo começa equilibrado, com as duas equipes rodando a bola no meio-campo em busca de espaço

5' Cartão amarelo para Diego, do Náutico! Zagueiro do Timbu recebe o primeiro cartão do jogo após falta dura em Samuel

5' Régis começa com fome de jogo. O meia lançou Diego Souza, que só escorou para Samuel, mas Júlio César interceptou

4' Rithely sai jogando errado e deixa a bola com Josimar, que chuta forte e Magrão evita

3' Ewerton Páscoa recua mal e quase complica a vida de Magrão

2' Logo no início da partida, Régis invade a área do Náutico e chuta em cima do zagueiro. Leão já chega com força

0' Bola rolando na Arena Pernambuco para Sport x Náutico!

19:28 A bola vai rolar na Arena Pernambuco!

19:25 Hino de Pernambuco sendo reproduzido no momento

19:23 Sport e Náutico no gramado da Arena Pernambuco! A bola vai rolar em instantes

19:15 As equipes entrarão em campo em instantes! Não saiam daqui, já já a bola rola

19:10 Público se faz presente em baixo número, no momento, na Arena Pernambuco. A bola rola às 19h30!

19:06 Plantel do Sport, porém, se prepara para o confronto dentro do vestiário da Arena Pernambuco

19:02 Elenco do Náutico entra em campo para aquecer antes do início da partida

18:53 Nos outros jogos do Campeonato Pernambucano, placares encerrados: Serra Talhada 3x0 Santa Cruz e Salgueiro 0x1 Central

18:50 Goleiros rubro-negros e alvirrubros já entram em campo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

18:45 Movimentação tranquila nas estações de metrô do Recife para a partida. Estações receberam reforço policial para monitoramento das torcidas do Sport e Náutico durante toda a tarde

18:40 Moacir Júnior terá à disposição entre os suplentes: Jefferson, Bernardo, Welton Felipe, Piauí, Gustavo Henrique, Guilherme, Helder Ribeiro, Patrick Vieira e Jefferson Nen

18:38 O Náutico também está confirmado para o duelo! Sem o zagueiro Elivélton, vetado de última hora, o Timbu vai a campo com: Júlio César; David, Diego, Flávio e Gastón Filgueira; João Ananias, Fillipe Soutto e Jefferson Renan; Bruno Alves, Renato e Josimar

18:35 Eduardo Baptista terá à disposição no banco de reservas: Danilo Fernandes, Henrique Mattos, Alex Silva, Ronaldo, Neto, Wendel, James, Élber e Mike

18:33 E o Sport está definido para a partida de logo mais! Eduardo Baptista define o Leão com: Magrão; Vitor, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Rodrigo Mancha, Danilo, Régis e Diego Souza; Samuel

18:25 Faltando pouco mais de 1h para a bola rolar na Arena Pernambuco, Sport e Náutico já se fazem presentes ao campo de jogo

18:15 A arbitragem do duelo de logo mais será formado por um trio pernambucano. No comando do apito, Emerson Sobral, de 40 anos e que está no quadro estadual desde 1995. Ele será auxiliado por Elan Vieira, 45, e é integrante da comissão do mesmo período, e Francisco Chaves Bezerra, 32, fazendo parte da Ceaf-PE a partir de 2006

18:13 O cabeça de área ainda comentou que assistiu à derrota do Leão diante do Sampaio Corrêa, na última quarta-feira (3) pela Copa do Nordeste, e disse que vai tentar aproveitar os erros rubro-negros para sair com os três pontos: "Não tem equipe imbatível. O Sport é um time que ficou com o grupo do ano passado. Eles se conhecem muito e a gente sabe disso. A gente viu o jogo contra o Sampaio e sabemos as dificuldades que eles tiveram lá"

18:12 Quem falou do lado do Náutico foi o volante João Ananias, que reconhece o quanto é estranho atuar na Arena Pernambuco como visitante, mas admite entrar em campo motivado: "Era melhor que jogasse na Ilha. O mando de campo é deles. Mas se eles querem que seja na Arena... Vamos lá. É algo novo. É a primeira vez que acontece isso. No nosso campo e o jogo ser mandado do outro time... mas isso é futebol. Independente do mando de campo, temos de saber jogar"

18:09 Mesmo com as dificuldades dentro de campo, o meia rubro-negro espera que a presença da torcida seja fundamental para o time render melhor dentro de campo: "Vamos jogar a favor da nossa torcida e a presença dela vai ser muito importante para a gente. Somo sempre muito mais fortes quando estamos com os nossos torcedores"

18:05 Em entrevista coletiva, Diego Souza, destaque do Sport, falou sobre a postura que o Náutico terá e garante ter que estar pronto para sair com os três pontos: "Vai ser um jogo difícil. A gente foi bem na primeira rodada do Campeonato Pernambucano, mas agora temos que nos preparar bem para enfrentar o Náutico. A equipe deles é qualificada eu acho que virá de forma aguerrida. Vão jogar fechados e explorar o contra-ataque. Temos que estar preparados"

18:03 A Arena Pernambuco é o palco do confronto de logo mais entre Sport e Náutico. O estádio tem capacidade para 46 mil torcedores e promete receber bom público, por ser o primeiro clássico do ano realizado no estádio

18:00 Por não ter desfalques no time considerado titular que empatou em 2 a 2 com o Salgueiro na última quinta-feira (4), pela estreia da Copa do Nordeste, Moacir Júnior terá a oportunidade de repetir a escalação pela primeira vez no ano

17:57 O Náutico, por sua vez, não tem nenhuma baixa para o confronto que começa em instantes. O atacante Josimar, que marcou seu primeiro gol diante do Salgueiro pela Copa do Nordeste, disse estar focado para o Clássico dos Clássicos, esperando voltar a balançar as redes

17:54 De resto, a base do time titular deverá ser mantida em relação à estreia no estadual e na Copa do Nordeste, com a equipe que terminou a última Série A

17:51 O lateral-direito Alex Silva, que não vem atuando bem na sua função, perdeu espaço para Vitor. O meia Régis, cobrado pelos torcedores para ser titular, foi testado na vaga de Élber durante o treino e agradou o comandante leonino

17:48 Durante a semana, o Sport pouco treinou visando o Clássico dos Clássicos e o time só foi confirmado pelo técnico Eduardo Baptista em movimentação realizada na tarde desse sábado (7), no CT José Médicis, em Paratibe

17:46 FIQUE DE OLHO: Júlio César, goleiro do Náutico. Um dos mais experientes do atual elenco do Timbu, o camisa 1 vem se destacando pelas defesas importantes, assim como durante boa parte da última Série B. Pela liderança, o arqueiro alvirrubro é a esperança para que possam ser evitados os gols do Leão

17:44 FIQUE DE OLHO: Diego Souza, meia-atacante do Sport, que irá estrear oficialmente no Campeonato Pernambucano. Contratado na última temporada, o atleta se destacou durante a reta final do Brasileiro, sendo o principal nome leonino. Por conta disso, teve seu contrato renovado e é a esperança para 2015

17:41 Enquanto isso, Moacir Júnior, comandante do Náutico, pregou cautela e admitiu que a fase do Leão é melhor, mas que irá seguir com a filosofia do clube para tentar somar os três pontos: "Eles atravessam um momento melhor que o nosso, mas não podemos deixar que nos superarem na questão da vontade. Volto a frisar que o clube tem uma filosofia de trabalho em promover os atletas da base e estamos fazendo isto com muito cuidado, sempre trocando ideia com membros da comissão técnica"

17:38 Durante a semana, Eduardo Baptista, técnico do Sport, despistou sobre o favoritismo de sua equipe, pedindo aos jogadores que mantenham os pés no chão e citando a derrota para o Sampaio, na última quarta-feira (3), como exemplo: "A mídia e a torcida ficam falando em favoritismo, mas isso não existe. Se a gente não correr e não se organizar não tem isso de favoritismo. Tivemos uma prova contra o Sampaio. Foi uma lição dolorida, mas mostrou que precisamos correr para ganhar os jogos"

17:36 No primeiro clássico dos seis disputados pelos rivais em 2014, um resultado que entrou para a história do duelo entre Sport e Náutico foi favorável justamente aos azarões. O Timbu, que não vencia o Leão como visitante há 10 anos, foi superior durante todo o duelo e saiu vencedor em 1 a 0, com gol de Zé Mário; o jogo foi válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste

17:33 Em 2012, os adversários de hoje protagonizaram um duelo eletrizante na Ilha do Retiro. Na ocasião, o Sport teve um início arrasador e abriu 3 a 0 em 13 minutos, com o atacante Roberson marcando dois gols ainda na etapa inicial, mas o Timbu reagiu e o placar terminou em 4 a 3 para o Leão

17:31 O último jogo entre as equipes foi em abril de 2014, pela partida de volta da final do Campeonato Pernambucano, e terminou com uma vitória rubro-negra por 1 a 0. Na ocasião, o Sport sagrava-se campeão estadual pela 40ª vez na história, com gol do zagueiro Durval, aumentando o tabu para 46 anos sem perder um título do certame para o Náutico

17:27 Favorito no jogo de logo mais, o Sport conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em toda a história, os clubes se enfrentaram em um total de 541 jogos. Desses, foram 207 vitórias do Leão, 154 empates e 179 triunfos do Náutico. Um confronto, no entanto, tem placar desconhecido

17:25 Contra o Salgueiro, no último domingo (1º), empate em 0 a 0. Com futebol de baixa qualidade e poucos lances ofensivos, o Náutico não conseguiu sair do zero. Náutico e Salgueiro empatam sem gols na estreia do Pernambucano

17:24 Já o Náutico vem de um empate sem gols com o Salgueiro, dividindo a 3ª colocação com o Carcará, ambos com um ponto ganho até então

17:20 Na primeira e última rodada, o Sport bateu o Santa Cruz por 3 a 0 em noite inspirada do meia-atacante Élber. Sport é mais eficiente e vence Santa Cruz no primeiro clássico do Pernambucano

17:18 O mando de campo é do Sport, que ocupa a 1ª colocação, com 3 pontos ganhos. Até aqui, o Leão acumula uma vitória

17:15 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Náutico, pela 2ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2015, partida a ser disputada às 19h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco