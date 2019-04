Sport e Náutico fazem primeiro Clássico dos Clássicos do ano na Arena Pernambuco

Já na 2ª rodada do Campeonato Pernambucano, o Sport enfrenta o Náutico na Arena Pernambuco neste domingo (8). Buscando manter regularidade na competição, o Leão será o mandante do confronto, enquanto o adversário busca no Clássico dos Classicos o primeiro triunfo na temporada.

Os rubro negros vêm de vitória sobre o rival Santa Cruz. Mesmo jogando no estádio do Arruda, o atual campeão fez 3 a 0 e somou os primeiros três pontos no campeonato. Já os alvirrubros estrearam com um empate diante do Salgueiro, dentro de casa, e vão buscar a recuperação.

Há 541 jogos em toda a história do clássico centenário. Em 207 ocasiões, vitórias leoninas; em outras 154, ninguém saiu vitorioso. Pelo lado do Timbu, 179 triunfos em cima do maior rival. Um confronto, porém, tem placar desconhecido. As equipes fizeram a final do último Estadual, com o Sport saindo campeão.

Após largar com o pé direito, Leão busca manter o ritmo

É inegável que a vitória por três gols diante do Santa foi uma surpresa até para o torcedor leonino. O histórico não era favorável, e se tratava do primeiro jogo oficial da equipe em 2015. O time passou pelas adversidades e teve um aproveitamento de 100% nos arremates à meta, com três gols em três chutes.

Apesar disso, os rubro-negros saíram derrotados do Maranhão pelo Sampaio Corrêa na estreia pela Copa do Nordeste de 2015. Portanto, a partida diante do Náutico é de suma importância para o elenco leonino. Afinal, além de se tratar de um clássico, é a chance para o time se manter no topo da tabela do Estadual.

De acordo com o meia Diego Souza, a solução para sua evolução é a sequência de jogos, e isso só vem com o tempo. O atleta teve rendimento abaixo do esperado na derrota da última quarta-feira (4), demorou para ser regularizado e só embarcou um dia depois do restante do elenco.

“Sem dúvida tenho que melhorar ainda. Essa foi apenas a minha primeira partida e um dia antes eu tinha treinado forte e tive uma viagem. Fui na expectativa de ajudar. Ainda tenho que crescer individualmente e espero ter essa sequência de jogos para concretizar isso”, disse o camisa 87.

A principal mudança pedida pelo técnico Eduardo Baptista para o Clássico dos Clássicos é a postura da equipe. Segundo ele, os jogadores entraram em campo muito acomodados na última partida.

“O que tem que mudar é a nossa postura. Independente de quem eu escolha, a postura tem que ser diferente. O jogo de domingo é um clássico e precisamos entrar ligados”, destacou o comandante do Leão.

Com futuro ainda incerto, Timbu segue à procura de um lugar ao sol

Não há como negar que a temporada para o Náutico não começou bem. Com dificuldades financeiras, a diretoria manteve os pés no chão e, por isso, o time ainda está em formação, com poucas definições. Sem falar do futebol pouco criativo que a equipe alvirrubra apresentou nos primeiros jogos.

Na estreia do Campeonato Pernambucano, o Timbu não saiu do empate em 0 a 0 contra o Salgueiro, mesmo jogando em seus domínios, no último domingo (1). Quatro dias mais tarde, nova igualdade diante do mesmo adversário, desta vez em 2 a 2, em jogo válido pelo Nordestão, novamente disputado na Arena.

Agora, há a possível esperança de uma recuperação em um clássico, que serviria para elevar o brio da equipe alvirrubra, a qual ainda vem sem confiança própria. De todos os atletas do elenco, apenas dois já atuaram diante do Sport: Flávio e João Ananias, ambos revelados na base do Hexacampeão.

Além das dificuldades naturais de um grupo em formação que ainda busca o entrosamento ideal, o técnico Moacir Júnior também trabalha o lado psicológico dos jogadores que vão atuar em um Clássico dos Clássicos pela primeira vez, ou seja, a grande maioria.

Para se ter uma ideia, pelo menos seis jogadores do time considerado titular do Sport já atuaram em um clássico contra o Náutico - alguns bem mais de uma vez, como Magrão, Durval, Ewerton Páscoa, Renê e Rithely. Do lado alvirrubro, será a primeira vez do próprio técnico Moacir Júnior, que revelou ter conversado individualmente com alguns atletas do elenco sobre a partida, mas que não vem diferenciando o trabalho de motivação feito para os demais jogadores.



“É difícil fazer um tratamento diferenciado. Não faço. Eu tenho atletas igual a Júlio, a Gaston... E tenho jogadores de 18 anos, como Jefferson Nem. Claro que, individualmente, a gente dá uma conversada. Mas a nível de grupo, os coloco na mesma condição. Na hora que se entra em campo, ninguém quer saber a média de idade e nem o nível salarial. Quando se entra em campo, são 11 contra 11”, disse o comandante.