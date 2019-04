Fortaleza acerta contratação do lateral Tinga, ex-Grêmio

Não param de chegar jogadores no Fortaleza. Após anunciar o acerto com o atacante Cassiano e a volta do meia Daniel Sobralense, o clube cearense anunciou, de forma oficial, na tarde desta segunda-feira (9), a contratação do lateral-direito Tinga, que atuou na base do Grêmio e se destacou defendendo o Boa Esporte-MG em 2014, quando foi comandado por Nedo Xavier, que, hoje, é o técnico do tricolor cearense,

Conhecido por sua velocidade e boa chegada à frente, Tinga é uma das boas revelações do tricolor gaúcho em 2014, quando disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O lateral teve algumas propostas do exterior no ano que passou, - como a do Real Madrid B - mas as negociações não andaram e o atleta foi emprestado ao Boa Esporte, onde quase conseguiu o acesso a primeira divisão do futebol nacional.

Ele chega com o aval do técnico tricolor, que parece não estar satisfeito com os outros laterais que estão no clube, que são Auremir, que parece ter rendido melhor no meio, Hudson, que não teve chances em 2015, assim como o jovem Jean, que nem sequer foi relacionado para um jogo.

Tinga é a 19ª contratação para o Fortaleza, que terá um ano bem cheio, com a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Além dele, o goleiro Deola; os laterais Jean, Auremir e Wanderson; os volantes Dudu Cearense, Vinícius Hess, Pio, Jéfferson e Régis; os meias Daniel Sobralense, Marcio Diogo, Samuel, Éverton e Filipe Sertânia; e os atacantes Lúcio Maranhão, Cássio, Maranhão e Cassiano também já foram contratados pelo Leão do Pici.