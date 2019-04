Náutico tem três desfalques para jogo com Serra Talhada e Moacir Júnior segue sem repetir escalação

Em busca de dias melhores, o Náutico vem tendo problemas para a armar o time. Para o confronto diante do Serra Talhada, na próxima quarta-feira (11), o treinador Moacir Júnior segue quebrando a cabeça para formar a equipe. Para a infelicidade do comandante, as notícias não são boas.

Nenhum dos três atletas (Elivelton, Stéfano Yuri e João Paulo) que estão sob os cuidados do Departamento Médico se recuperou a tempo de jogar no próximo adversário do Timbu no Campeonato Pernambucano, onde a equipe buscará a primeira vitória na temporada.

Aparecendo como titular desde a pré-temporada, o zagueiro Elivelton deixou o segundo jogo ainda no primeiro tempo reclamando de uma fisgada. Entretanto, contrariando a previsão inicial, o exame de imagem constatou uma lesão de grau 1 em sua musculatura posterior da coxa direita. Suficiente deixar o defensor fora da partida contra o Serra.

No mesmo confronto com o Salgueiro, outro jogador alvirrubro saiu de campo lesionado. o atacante Stéfano Yuri levou a pior numa dividida e deixou o gramado mancando. Reavaliado nesta segunda, constatou-se que o local continua inchado e, por isso, o atleta também está fora de combate.

Outro desfalque certo é João Paulo. O atacante também não estará à disposição de Moacir Júnior para a partida com os sertanejos. O prata da casa foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 no posterior da coxa esquerda e precisará de pelo menos mais uma semana de recuperação antes do retorno aos gramados.

A confirmação das ausências veio do médico Marcos Lessa. “Infelizmente, os três estão vetados. Havia uma expectativa de que pudéssemos ter uma boa notícia para nosso treinador, mas entendemos que diante dos quadros, o melhor é preservar os atletas para evitar um eventual agravamento das lesões.”