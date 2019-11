Pesqueira bate Atlético e assume liderança do Hexagonal do Rebaixamento do Pernambucano

Na noite dessa terça-feira (10), o Pesqueira recebeu o Atlético em jogo que valia a liderança do Hexagonal do Rebaixamento do Campeonato Pernambucano. Apesar de bastante disputado, o confronto terminou favorável aos donos da casa, que saíram vitoriosos com gol no fim. Betão e Tiago Lima marcaram para o time pesqueirense, enquanto Belisco fez pelo carpinense.

Com o triunfo, a Águia assume a 1ª colocação e chega aos seis pontos, enquanto o Tatu-Bola estaciona nos quatro, desperdiçando a oportunidade de chegar ao topo da tabela. Na próxima rodada, o Pesqueira vai até Santa Cruz do Capibaribe encarar o Ypiranga no sábado (21), às 16h (horário local), o Atlético recebe o Vera Cruz, em casa, no mesmo horário.

Ypiranga mostra força e busca empate duas vezes

Em momentos distintos na fase final do certame, América e Ypiranga fizeram um jogo equilibrado na tarde dessa terça-feira (10) nos Aflitos. Buscando reagir em duas oportunidades, o time de Santa Cruz do Capibaribe foi valente e arrancou um importante empate fora de seus domínios em 2 a 2. Os atacantes Deisinho e Carlinhos Bala marcaram a favor dos mandantes, enquanto Ila e Tiago Souza descontaram para os visitantes.

Com a igualdade, o Periquito agora ocupa a 3ª colocação, com quatro pontos ganhos, enquanto a Máquina de Costura segue na lanterna, mas com dois pontos. Na próxima rodada, o clube alviverde vai até Caruaru encarar o Porto às 15h (horário local), no sábado (21), enquanto o celeste recebe, dentro de casa, o Pesqueira no mesmo dia, mas às 16h (horário local).

Gols no primeiro tempo definem placar final

Assim como o América, o Vera Cruz tropeçou e ficou no empate dentro de casa. Diante do Porto, os vitorienses empataram em 1 a 1, com gols marcados por Rafinha e Jeffinho, respectivamente. O equilíbrio foi a tônica do jogo, assim como os outros dois da 3ª rodada.

Na próxima rodada, enquanto o Galo das Tabocas vai até Carpina encarar o Atlético no Paulo Petribu, às 20h (horário local), o Gavião do Agreste recebe, em Caruaru, o América. O duelo do tricolor com o alviverde da Estrada do Arraial, tal qual o do Galo com o Tatu-Bola, será disputado no sábado (21).