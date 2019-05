River e Ceará empatam em jogo marcado por forte marcação

partida válida pela 2ª rodada da fase de grupos da copa do nordeste, realizada no estádio Albertão, em Teresina.

Na noite da última quarta-feira (11), River-PI e Ceará duelaram em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2015, em jogo realizado no estádio Albertão, em Teresina. Esquerdinha e Magno Alves marcaram os gols da partida, que foi bastante pegada, totalizando incríveis 12 cartões amarelos e dois cartões vermelhos.

Foi um ótimo primeiro tempo em Teresina. Várias chances de gol pelos dois lados, principalmente nos minutos finais, quando o Ceará foi totalmente pra cima dos donos da casa. Esquerdinha marcou para o River, enquanto Magno Alves, sempre ele, fez o gol dos alvinegros.

O segundo tempo não foi tão movimentado quanto o primeiro, mas teve suas emoções. Magno Alves perdeu uma chance incrível que "custou" a vitória do clube cearense. Além disso, os últimos 45 minutos ainda foram marcados por algumas chances de cada lado, mas sem a bola balançar a rede.

Na próxima rodada, 3ª da fase de grupo, o River recebe o Fortaleza para o duelo entre os lideres do grupo. A partida será na quarta-feira (18) às 22h20 (Horário de Brasília). Já o Ceará volta para Fortaleza, onde enfrenta o lanterna do grupo, Botafogo-PB, no Castelão na quinta-feira (19) às 20h (Horário de Brasília).

Primeiro tempo movimentado e com um gol para cada lado

Desde o começo da partida os donos da casa chegavam com muito mais perigo, tanto que abriram o placar aos 10 minutos, quando, após contra-ataque, Esquerdinha recebe ótimo lançamento e finaliza bem, sem chances para Luís Carlos. Os jogadores do clube cearense pediram impedimento, mas o juíz deu o gol. Após isso, a partida ficou bastante pegada. Seis cartões amarelos com 30 minutos jogados no Piauí, três para cada lado.

A primeira grande chance dos visitantes aconteceu aos 35 minutos, quando Ricardinho recebeu pelo meio, ajeitou e soltou a bomba de canhota, para a bela defesa de Naylson. Os cearenses começavam a gostar do jogo no final da primeira etapa. Minutos depois, mais uma vez o Ceará chegou, só que dessa vez em finalização de Uillian Correia, mas Naylson salvou o clube piauiense mais uma vez.

Após várias chegadas, saiu o gol do Ceará. Após cobrança de escanteio de Ricardinho, William Batoré toca de cabeça para a segunda trave. A bola passa pelo defensor do Ríver e sobra para Magno Alves, que estufa a rede de Naylson, empatando o jogo: 1 a 1.

O momento era totalmente do alvinegro. Em mais uma belo lançamento, Magno Alves domina e dá belo passe para William Batoré, que dominou, mas finalizou por cima do gol dos donos da casa. Após mais um lance de perigo dos visitantes, o primeiro tempo acabou com o empate.

Magno Alves perde chance incrível e jogo termina na igualdade

Por jogar em casa, o River, que venceu na primeira rodada, foi pra cima do Vozão, chegando seguidas vezes nos primeiros 10 minutos, só que sem objetividade, enquanto o clube cearense se fechava como podia.

A primeira chegada alvinegra foi aos 15 minutos, quando Magno Alves recebe dentro da área, finaliza, mas a bola pega na rede pelo lado de fora. O alvinegro voltou a ter perigo minutos depois, quando Ricardinho cobrou falta com veneno e Naylson defendeu.

Após 25 minutos de boas chances de gol entre as duas equipes, a partida voltou a ficar equilibrada e, também, pegada. Os cartões amarelos voltaram a aparecer, totalizando 11 amarelos. Isso mostra o trabalho que o árbitro Mayron dos Reis Novais teve durante o jogo.

Aos 40 minutos, Magno Alves perdeu uma chance simplesmente incrível. Após jogada pela esquerda, o lateral Hugo Figueiredo salva quase em cima da linha, e a bola sobra para o Magnata apenas tocar para o gol vazio com o defensor do River no chão. Mas o craque do alvinegro finaliza mal, quase rasteiro, e o próprio Hugo salva o que seria a virada dos visitantes. Um lance simplesmente inacreditável. Após esse lance sensacional, a partida terminou no 1 a 1.

No final da partida, William Batoré e Índio ainda foram expulsos após discussão.