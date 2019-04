De Arrascaeta festeja estreia com boa atuação no triunfo do Cruzeiro contra o Guarani

O meia De Arrascaeta estreou pelo Cruzeiro na noite desta quarta-feira (11) e ajudou o time celeste a bater o Guarani por 3 a 1, na Arena do Calçado, em Nova Serrana, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Além do atacante Leandro Damião, autor de dois gols, o camisa 10 foi um destaques da partida e recebeu muitos elogios da imprensa mineira.

Após o fim da partida, De Arrascaeta comemorou a vitória e enfatizou os três pontos conquistados. “Estou contente pelo triunfo da equipe, e também pela estreia com vitória. A equipe está muito bem e vamos seguir evoluindo Estou contente por a equipe ter alcançado seu objetivo. Temos de seguir dessa forma. Obviamente, todos os jogadores querem estrear bem. O importante é ganhar”, disse o uruguaio.

De Arrascaeta iria estrear pelo Cruzeiro contra a Caldense, na última rodada, no Mineirão, mas a falta de um documento da Federação Uruguaia fez com o armador ficasse fora da partida, uma vez que seu nome não constava no BID. A partida terminou empatada e a ausência do camisa 10 foi lamentada pelo treinador Marcelo Oliveira.

Após a pausa de carnaval, o Cruzeiro volta a campo no próximo dia 21, contra o Boa Esporte, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Quatro dias depois, o time mineiro inicia a caminhada na Copa Libertadores contra o Universitário de Sucre, na Bolívia.