Brasil de Pelotas vence Grêmio na Arena e lidera Gaúcho

No último jogo de Marcelo Moreno pelo Grêmio, o Brasil de Pelotas aprontou na casa gremista. O jogo foi válido pela 4ª rodada do campeonato gaúcho e o Xavante defendia a liderança do torneio nesta quarta-feira (11). Em campo, um jogo muito amarrado e estudado, como esperado. Após um primeiro tempo de pouquíssimas chances, o Brasil conseguiu sair na frente na etapa final. Em escanteio, Nena aproveitou a falha da defesa tricolor e abriu o placar. Com o gol , Rogério Zimmermann segurou o rubro-negro atrás da linha da bola e o Grêmio não conseguiu furar o bloqueio. A vitória deixa o Brasil como líder isolado, com dez pontos ganhos. O Grêmio fica para trás, ainda na zona de classificação, com apenas seis. Na próxima rodada, o Brasil joga fora de casa com o Novo Hamburgo, no sábado (14), às 18h. Mais cedo, às 17h, o Tricolor enfrenta o Veranópolis, novamente na Arena.



Primeiro tempo de poucas oportunidades e placar zerado

O Grêmio não teve a presença de Luan, expulso contra o Avenida, para criar as jogadas ofensivas. Já o Brasil veio com a proposta defensiva do técnico Rogério Zimmermann, semelhante ao duelo da semifinal do Gauchão do ano passado. Na ocasião, o Grêmio havia levado a melhor nos lances capitais do jogo. Na noite desta quarta-feira, o filme se repetia no início truculento e de posse de bola no meio de campo. A melhor chance do Tricolor veio em chute de fora da área de Everton.



Galhardo tentou o gol olímpico, assim como havia tentado contra o Aimoré, mas Eduardo Martini espalmou para salvar o Xavante. Do outro lado, Marcelo Grohe só fez intervenções tranquilas nas tentativas do rubro-negro pelotense. O primeiro tempo de muito estudo e divididas na faixa central do gramado, terminou com os teimosos zeros no marcador.



Brasil abre o placar, segura a pressão gremista e se mantém líder do Gaúcho

As duas equipes retornaram sem alterações do intervalo. Se com a bola rolando, as chances eram escassas, o jogo aéreo resolveu novamente a vida do Xavante fora de casa. Em escanteio, a exemplo do gol marcado contra o Caxias na estreia, a bola chegou às redes. Na cobrança vinda do lado direito, a zaga gremista vacilou juntamente com o arqueiro Marcelo Grohe. Nena, o artilheiro, aproveitou na pequena área: 1 a 0 para o Brasil.

O jogo não mudou tanto, somente o Brasil recuou mais. As trocas confirmaram o Grêmio em busca do empate e Rogério Zimmerman, preocupado em segurar os três pontos, manteve somente Nena mais à frente. Aos 12', Douglas cobrou falta com veneno e Martini espalmou a bola que tinha endereço no cantinho, Em seguida, aos 17', Paulinho entrou no lugar do camisa 10 gremista.

O Xavante renovou o sangue com a entrada de Galiardo na vaga do veterano Márcio Hahn e se retrancou de vez com o ingresso de Ricardo Schneider no lugar de Felipe Garcia. Nas investidas gremistas, a defesa do Brasil afastava de todas as formas. Na melhor escapada da etapa final, o cruzamento rasteiro parou em grande defesa de Eduardo Martini. No rebote, Marcelo Moreno caiu na área, mas não ganhou o pênalti forçado como presente de despedida. Final na Arena do Grêmio com vitória do Brasil de Pelotas por 1 a 0.