Bruno Mineiro tem lesão confirmada e desfalca Santa Cruz por 15 dias

A fase do Santa Cruz, realmente, não é das melhores. Além do péssimo início no Campeonato Pernambucano, com duas derrotas por 3 a 0, o tricolor do Arruda não poderá contar com sua principal esperança de gols nas próximas rodadas. O resultado do exame de imagem realizado no atacante Bruno Mineiro constatou uma lesão na coxa direita e, com isso, o atleta passará no mínimo 15 dias fora de combate.

O médico do Santa Cruz, Wilton Bezerra, afirmou que Bruno Mineiro ficará os 15 dias em tratamentos e após esse período ele passará por uma nova avaliação para, se estiver recuperado, ser liberado pelo departamento médico do clube.

“Bruno Mineiro realizou o exame na manhã desta quarta-feira (11) e, infelizmente, foi constatado uma lesão que vai deixá-lo afastado dos treinamentos por algum tempo. A principio, ele passará cerca de 15 dias fora e, depois desse período, fazermos outro exame de imagem para reavaliarmos o caso”, comentou o médico Coral.

Bruno Mineiro sentiu o desconforto na coxa direita após a partida contra o Serra Talhada, que foi realizada no domingo (08). Com a confirmação da lesão, o jogador ficará de fora do embate contra o Central, na quarta-feira (18) de cinzas, e também não deve enfrentar o Salgueiro no duelo que será realizado no domingo (22).

A ausência de Bruno Mineiro deixará o técnico Ricardinho com problemas para encontrar um substituto. Com Anderson Aquino sendo o titular, restaram apenas mais quatro opções: Betinho, Waldison, Nathan, que ainda não fez a estreia pelo clube, e o jovem oriundo das categorias de base Gllawcyo.