Santos e São Paulo empatam sem gols em noite dos goleiros na Vila Belmiro

Nessa quarta-feira (11), Santos e São Paulo se enfrentaram na Vila Beomiro em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo terminou em empate por 0 a 0 com grandes atuações dos dois goleiros, principalmente de Rogério Ceni que fez inúmeras defesas.

Com o empate, a equipe treinada por Enderson Moreira segue na liderança isolada do grupo 4 com oito pontos, cinco a frente do Bragantino, vice-líder. O Tricolor também é líder no grupo 1 com dez pontos, mas com vantagem de dois pontos do Mogi Mirim.

O próximo compromisso do Peixe será fora de casa contra o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, ás 17h (de Brasília) no sábado (14). E o São Paulo vai visitar o Bragantino também no sábado, mas ás 18h30 (de Brasília) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Primeira etapa movimentada e goleiros se destacam

No primeiro tempo, as duas equipes tiveram o mesmo tipo de proposta de jogo, mas executada de forma diferente. Os donos da casa apostava na velocidade de seus jogadores e buscavam tabelas o tempo todo e os visitantes tocavam mais a bola e explorava as enfiadas de bola.

O São Paulo teve algumas boas chances, primeiro com Michel Bastos que mandou chute forte de fora da área e obrigou o goleiro Vanderlei a espalmar para escanteio. Depois Ganso, também de fora da área, chutou meio mascado, mas também fez o goleiro do Peixe a fazer outra bela intervenção. Outra boa jogada tricolor, foi uma triangulação entre Ewandro, Luís Fabiano e Ganso que terminou no chute de Fabuloso, porém fraco, sem perigo ao gol do goleiro santista.

Jogando em casa, o Santos tentou pressionar os visitantes e teve boas oportunidades para abrir o placar. Como na grande jogada de Geuvânio que deixou três adversários para trás e bateu forte de canhota para a primeira bela defesa do veterano goleiro tricolor. O centroavante Ricardo Oliveira teve sua chance também, ele bateu cruzado e a bola passou perto da trave de Rogério Ceni.

Ainda no primeiro tempo, duas chances para o Peixe. Primeiro com Geuvânio que enfiou para Robinho que bateu cruzado e Ceni fez mais uma boa defesa e depois em cobrança de falta do atacante Ricardo Oliveira que o goleiro sãopaulino precisou interver mais uma vez e evitar o gol santista

Santos pressiona e Rogério salva o São Paulo

Na segunda etapa, o Santos partiu para cima do São Paulo em busca da vitória e nos primeiros minutos conseguiu vários escanteios seguidos e em um deles, quase abriu o placar, quando Lucas Lima cruzou na área e Ricardo Oliveira cabeceou de costas e Rogério Ceni fez mais uma defesa importante.

Logo depois, Robinho puxou contra-ataque desde o meio-campo e rolou para Geuvânio que bateu forte a meia altura e obrigou mais uma defesa do goleiro são paulino. Na metade do segundo tempo, o lance polêmico da partida, Ricardo Oliveira recebeu a bola na área e recebeu um trança-pé do volante Denílson e caiu, o árbitro nada marcou, para ira dos jogadores e torcedores. Nesse momento da partida, o Santos tinha confiança e partiu para cima do time adversário, enquanto o São Paulo não conseguia sair jogando com qualidade e não assustava o goleiro Vanderlei, mesmo com a entrada de Pato no lugar do jovem Ewandro.

Aos 33 minutos, Robinho recuperou bola no campo de ataque do zagueiro Lucão e tocou para Victor Ferraz que devolveu para Robinho, ele rolou para o meio da área e Marquinhos Gabriel bateu forte para outra grande defesa de Rogério Ceni, no rebote, a bola sobrou para Renato que não exitou em chutar forte, mas esbarrou novamente no paredão sãopaulino, na sobra a zaga tirou para escanteio.

A partir desse lance, o Santos desanimou e não ofereceu mais perigo e o São Paulo se sentiu confortável com o empate fora de casa e só administrou o resultado até o final da partida.