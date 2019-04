Sport fica no empate sem gols diante do Coruripe no retorno à Ilha do Retiro

Copa do Nordeste - 2ª rodada do Grupo B - jogo realizado na Ilha do Retiro, em Recife (PE)

No último compromisso antes do recesso no carnaval, o Sport recebeu o Coruripe, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. Com um futebol aquém do esperado nesta quarta-feira (11), os rubro negros não saíram no 0 a 0 diante dos alagoanos.

Com o resultado, o Leão chegou ao seu primeiro ponto no Nordestão, mas ainda segue sem vencer na competição, aparecendo na lanterna da chave. Já o Verdão Praiano somou seu segundo ponto e subiu para a vice-liderança.

O próximo compromisso dos rubro negros recebem o Socorrense, na Ilha do Retiro, na quinta-feira pós carnaval (19), às 20h15 (Horário de Brasília). Nesta mesma data, o Hulk vai até o Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa. Ambos os confrontos serão válidos pela 3ª rodada da fase de grupos.

Em primeiro tempo com poucas emoções, equipes empatam sem gols

Vindo de derrota na primeira rodada, ambas as equipes entraram dispostas a vencer. No início, os donos da casa tentaram demonstrar imposição, com jogadas pelas laterais do ataque. Porém, os visitantes marcavam bem e tentavam responder na mesma moeda, também pelos lados do campo.

Com muito estudo, a partida ficou um pouco travada, sem oportunidades claras para os dois lados. Os alagoanos passaram a ter a posse de bola, mas sem objetividade. Casagrande aproveitou o cruzamento e pegou de primeira, tentando fazer um lindo gol, mas a bola saiu ao lado da meta pernambucana.

Com o passar do tempo, o Leão começava a reagir. Rithelly tentou o arremate de longa distância e levou o perigo. A bola passou perto do travessão de Carlos. A verdade é que o andamento do jogo era lento, e o Sport não ficava atrás. Sem criatividade, sem criação no meio, o time de Eduardo Baptista não funcionava.

Enquanto isso, Casagrande fez boa jogada e tabelou com João Carlos. O atacante bateu consciente e por pouco não abriu o placar em Recife. Em seguida, o goleiro Carlos falhou e por pouco os rubro negros não aproveitam com Samuel. De fato, a vida do atual campeão não estava fácil.

Depois foi a vez do arqueiro do Coruripe aparecer. Vitor cruzou pela direita, Samuel não acertou a bola, Mazinho desviou e Carlos operou um verdadeiro milagre para salvar o Verdão. Nos últimos minutos, o time alagoano teve a chance com Ivan, mas o arremate saiu por cima, na última chance da primeira etapa.

Mesmo com mais movimentação, placar permanece em branco

Nos primeiros minutos do segundo etapa, o Leão voltou com um pouco mais de velocidade e intensidade. Todavia, ainda faltava mais capricho na hora do último passe. O Hulk, por sua vez, respondeu com Ivan. O chute parecia perigoso mais não passou perto da meta de Magrão, para a sorte dos donos da casa.

O rubro negro tentou a resposta com Renê, mas a zaga interceptou o chute. Em seguida, Tiago Alagoano, que tina acabado de entrar, teve a grande chance de abrir a contagem na Ilha do Retiro. O goleiro Magrão apareceu para fazer grande defesa e salvar o Sport pelo menos por hora.

A torcida passou a empurrar o time, mas o meio de campo rubro negro ainda não funcionava bem. Com Rithelly e Rodrigo Mancha já exaustos. Do outro lado, a meia cancha do Coruripe parecia bem mais entrosada. Luiz Mário puxou a jogada, lançou para Casagrande, que bateu de perna esquerda. Magrão apareceu para salvar outra vez.

Estava estampado que o Verdão era melhor em campo, e tinha chances de abrir a contagem. Quando o Sport chegava ao ataque, não aparecia aquele homem capaz de simplesmente empurrar a bola para dentro. Nervosismo à flor de pele, a equipe não se achava dentro das quatro linhas.

No final da peleja, os anfitriões ainda buscaram o gol de qualquer maneira, mas o adversário não dava brechas e ainda contratacava. Mesmo com cinco minutos de acréscimo, ambos os times não conseguiram sair do zero no placar.