Emprestado pelo Atlético-MG, Marion inicia treinamentos no Al Sharjah, dos Emirados Arábes

A diretoria do Atlético-MG acertou com o Al Sharjah, dos Emirados Arábes, o empréstimos do jovem meia-atacante Marion, revelado pelo clube em 2014. O emprestimo será até junho deste ano. O jogador se apresentou ao novo clube nessa quarta-feira (11) e inclusive já iniciou os treinamentos com o restante da equipe.

Marion vem com o pedido do técnico Paulo Bonamigo, que treinou o Galo no ano de 2004. Ele terá como companheiro de equipe o meio-campista Rodriguinho, que tem passagens por Santo André, América-MG e Corinthians.

Com a concorrência cada dia maior dentro do elenco atleticano, Marion foi perdendo espaço aos poucos. Primeiro com a contratação no ano passado de Maicosuel e em seguida com a ascensão do futebol de Dodô e Carlos, pratas da casa alvinegra. E, no início deste ano, ainda vieram o meia colombiano Sherman Cárdenas e atacante argentino Lucas Pratto. Com isso, atleta e diretoria acharam melhor um emprestimo para melhor proveito do jogador.

Marion disputou 42 jogos e marcou quatro gols, o mais marcante contra o Cruzeiro, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2014. Naquela oportunidade o Galo venceu por 2 a 1. Ele também fez parte do time que conquistou a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil, ambos em 2014.